'Spreiden, digitaliseren en minder CO2 vormen de kern van een energierevolutie'

Aan het einde van een vlucht van Stockholm naar Vancouver keek ik neer op een landschap dat griezelig veel leek op wat ik gezien had bij mijn vertrek: de lucht was grijs en ondoordringbaar door rookwolken van bosbranden. Die twee steden pakken meestal graag uit met hun uitstekende luchtkwaliteit, maar vorige zomer vormden ze een groot gevaar voor de gezondheid. Door de veranderingen in het klimaat zijn de weersomstandigheden warm en droog, wat het risico op branden verhoogt.

...