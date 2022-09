In de eerste zes maanden van de oorlog in Oekraïne heeft Rusland voor 158 miljard euro aan fossiele brandstof uitgevoerd. Dat leverde de Russische staatskas 43 miljard euro aan accijnzen op, terwijl de oorlog Rusland naar schatting 100 miljard kostte.

Dat berekende het in Finland gevestigde onderzoekscentrum Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) in een zopas gepubliceerd rapport.

Van de 158 miljard euro gas en olie die Rusland in de eerste zes maanden van de oorlog exporteerde, ging 54 procent naar de EU, aldus CREA, ofte 85,1 miljard euro. Andere belangrijke afnemers waren China (34,9 miljard euro), Turkije (10,7 miljard), India (6,6 miljard) en Japan (2,5 miljard).

Door dalende export (-35 procent) naar Europa zijn de inkomsten in de loop van de zes maanden wel gedaald. In juni was die terugval het best merkbaar. In augustus waren de Russische inkomsten weer gestegen door de hogere prijzen op de energiemarkt. Ze lagen wel nog altijd 18 procent lager dan in februari-maart. Maar CREA wijst erop dat wat Rusland binnenkrijgt aan inkomsten 'ondanks de vermindering van de volumes' nog altijd merkbaar hoger ligt dan in vorige jaren.

Volgens CREA vertonen de Europese maatregelen tegen Russische olie-importen gebreken, en moet controle verbeterd worden.

Wat in de ogen van de CREA-medewerkers in de eerste weken wel goed werkt, is de boycot van Russische steenkool. De EU-maatregelen werden op 10 augustus van kracht en de Russische exporten vielen merkbaar terug. Rusland vond vooralsnog geen alternatieve kopers.

