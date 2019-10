analyse

Regering-Jambon blijft het 5G-spel hard spelen

Stijn Fockedey Redacteur bij Trends

De nieuwe Vlaamse regering stelt zich in het telecomdossier over het supersnelle 5G-netwerk even hard op als de regering-Bourgeois. De regering-Jambon blijft van het federale niveau extra geld eisen bij de veiling van de frequenties en ziet de intrede van een mogelijke nieuwe grote concurrent voor Proximus, Telenet en Orange ook niet als een prioriteit.

persconferentie na de onderhandelingen over de Vlaamse regering. © belga

5G zal een enorme snelheidsboost geven aan mobiel surfen en veel minder vertraging kennen, waardoor uiteenlopende lucratieve toepassingen mogelijk worden: van online gamen zonder haperingen, tot zelfrijdende auto's en sensoren die snel veel data uitwisselen.

