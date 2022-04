De Raad van State heeft voor de tweede keer de technische verslagen voor het grondverzet van de Oosterweelwerken geschorst. Dat meldt Greenpeace, dat samen met de Bond Beter Leefmilieu (BBL), en met steun van burgercollectief Grondrecht en activist Thomas Goorden, een spoedprocedure had aangespannen als gevolg van de PFOS-verontreiniging op de werf.

De Raad van State volgt met het arrest het advies van de auditeur. Ook eind vorig jaar besliste de Raad al eens om de technische verslagen te schorsen waarop Oosterweel-bouwheer Lantis zich baseert om grondverzet uit te voeren op de werf op Linkeroever. Toen was er sprake van een verkeerde indeling van de werfzone, maar nu stelt Greenpeace dat de Raad zich ook inhoudelijk uitspreekt over de zaak.

'De Raad van State heeft het onder meer over het ontbreken van een bodemsaneringsplan en het feit dat de beruchte veiligheidsberm bij 3M niet is vergund als afvalstort', zegt Joeri Thijs van Greenpeace. 'Dat zijn de zaken die wij ook aanklagen', klinkt het.

Greenpeace maakt zich sterk dat een kleine aanpassing ditmaal niet zal volstaan om opnieuw aan de slag te kunnen, zoals dat na het eerste arrest wel het geval was.

'Hopelijk zet dit de Vlaamse overheid eindelijk aan om samen met Lantis en OVAM eerst te bekijken hoe de vervuiling moet worden aangepakt', zegt Thijs. 'En om de sanering, én de aansprakelijkheid van de vervuiler, niet te laten doorkruisen door de Oosterweelwerken', voegt hij toe.

