Om het virus een stap voor te blijven, moet de hele wereld geprikt worden, zegt Trends-hoofdeconoom Daan Killemaes.

De opluchting is groot, nu de ziekenhuisopnames fel gedaald zijn, versoepelingen de orde van de dag uitmaken en de economie krachtig kan herstellen. Toch zijn we nog niet verlost van covid-19. Het virus vindt zichzelf telkens opnieuw uit, nog besmettelijker dan de vorige keer.

Om het een stap voor te blijven, moet de hele wereld worden geprikt en moeten de vaccins in een rotvaart de mutaties van het virus volgen. Amper 11 procent van de wereldbevolking is volledig ingeënt. De wetenschap heeft heel snel een vaccin ontwikkeld, maar de tijd tussen het ontwerp van een vaccin en de prik in de arm is mogelijk te lang om het virus bij te benen.

Prik snel de hele wereldbevolking.

In het Westen mogen we van geluk spreken dat we de deltavariant onder controle kunnen houden. De vaccinatiecampagne is niet ver genoeg gevorderd. Dat het nipt is, toont het stijgende aantal besmettingen in Israël en het Verenigd Koninkrijk aan, hoewel minstens de helft van de bevolking er al een tweede prik kreeg, tegenover 35 procent in België. Elders is de toestand zorgwekkender. De lage groepsimmuniteit en de lage vaccinatiegraad maken van Afrika een kwetsbare prooi. In India zwakt de deltagolf af, dankzij een verhoogde groepsimmuniteit, die het land betaalde met miljoenen doden.

De deltavariant en zijn opvolgers zijn enkel te verslaan met vaccinatie of met duur betaalde groepsimmuniteit. Voor een groot deel van de wereld komen de vaccins te laat. Dat heeft ook ernstige gevolgen voor het Westen. Hoe hoger het aantal besmettingen, hoe groter de kans op besmettelijkere varianten. De volledige vaccinatie van de wereldbevolking is voor het Westen dan ook een kleine investering met een groot rendement én een humanitaire plicht.

