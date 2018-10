Premier Conte: 'De euro is onomkeerbaar voor Italië'

De Italiaanse premier Conte reageerde dinsdagavond op het tumult dat ontstond nadat Claudio Borghi, economisch adviseur van de regeringspartij Lega en voorzitter van de begrotingscommissie in de Italiaanse Kamer, eerder deze week in een radioprogramma op de RAI had verklaard dat Italië met een eigen munt veel van zijn problemen zou kunnen oplossen.

Borghi probeerde later zijn woorden te nuanceren, maar het kwaad was toen al geschied. In een reactie klom de Italiaanse tienjaarsrente tien basispunten tot boven de drie procent.

Volgens premier Conte is een Italiaanse exit uit de eurozone in ieder geval uitgesloten."De euro is onze valuta en voor ons is de eenheidsmunt onomkeerbaar," liet Conte weten op Facebook. "Verklaringen die iets anders suggereren, moeten worden beschouwd als vrije en willekeurige meningen die niets te maken hebben met het beleid van deze regering", voegde hij eraan toe.

De Italiaanse regering ligt overigens nog onder vuur omdat ze het begrotingstekort de volgende jaren op 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) wil houden. De vorige regering ambieerde een veel kleiner begrotingstekort van 0,8 procent. Bovendien druist een tekort van 2,4 procent in tegen de Europese begrotingsregels, die een limiet van 2 procent inhouden.

Premier Conte verklaarde dinsdagavond dat de regering bij de begrotingsopmaak een versnelde afbouw van de overheidsschuld plant, verspreid over drie jaar.

Italië is een van de eurolanden met de hoogste schuldgraad. Die bedraagt momenteel 130 procent van het bbp.