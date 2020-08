'Een vaccin lanceren zonder dat het voldoende is getest op zijn veiligheid en werking, is onverantwoorde medische waaghalzerij.' Dat zegt Trends-redacteur Bert Lauwers.

Wat is dat toch met die wereldleiders? Na de vele coronafratsen van de Amerikaanse president Trump is het nu de beurt aan zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin om de medische macho uit te hangen. Dat Rusland een kant-en-klaar en goedgekeurd vaccin tegen covid-19 heeft, kwam als een donderslag bij heldere hemel. Geen mens die zicht had op wat de Russische onderzoekers de voorbije maanden aan het bekokstoven waren.

Uiteraard is het nonsens van Poetin om te beweren dat het vaccin, dat enkel werd getest op dieren en welgeteld 76 vrijwilligers, blijvende en stabiele immuniteit tegen covid-19 verzekert. Daarvoor is het nog veel te vroeg. Het is niet voor niets dat een vaccin altijd eerst veel ruimer en bijzonder strikt gecontroleerd moet worden getest vooraleer het massaal mag worden toegediend. Slechts 10 procent van alle vaccinprototypes haalt de eindmeet. Ook in de latere fases van de ontwikkeling, waarbij het vaccin traditioneel wordt getest op duizenden mensen, loopt het regelmatig mis. Een vaccin lanceren zonder dat het voldoende is getest en gevalideerd op zijn veiligheid en werking, is onverantwoorde medische waaghalzerij.

Poetin speelt Russische roulette met zijn covid-19-vaccin.

Dat Poetin zich niet aan de al decennialang beproefde regels voor de ontwikkeling van een vaccin houdt, betekent dat het Russische vaccin geen kans maakt om in onze contreien ooit goedgekeurd en toegediend te worden. En gelukkig maar. Al zal dat Poetin ongetwijfeld worst wezen. Bevriende landen zullen maar al te graag het experimentele vaccin voor een vriendenprijsje thuis laten bezorgen.

Voor Poetin is er ongetwijfeld geen vuiltje aan de lucht. Het feit dat Rusland de overwinning kan claimen in de koortsachtige, wereldwijde race naar een vaccin, is voor hem blijkbaar veel belangrijker dan de efficiëntie en de veiligheid van het vaccin. Hij gaf ongetwijfeld met de vingers gekruist de goedkeuring, al lijkt dat verdacht veel op een spelletje Russische roulette. Pech als achteraf zou blijken dat er een kogel in de loop zat in de vorm van onverwachte gezondheidsproblemen.

Dat Poetin ook zijn eigen dochter heeft laten inenten met het experimentele vaccin tegen covid-19, zegt ook veel over de Russische president. Allicht vroeg zij zich ook af waarom haar vader als onvervaarde mannetjesputter, niet eerder zichzelf had laten inenten.

