In een interview met Humo pleit PS-voorzitter Paul Magnette voor de afbouw van de e-commerce in België. "Na de kernuitstap wil ik graag een e-commerce-uitstap realiseren." Over het jobverlies dat dit met zich brengt maakt Magnette zich blijkbaar geen zorgen. En dat e-commercebanen vaak een opstap zijn naar een stabielere en beter betaalde job beseft hij ook niet. Begrijpen hoe een arbeidsmarkt werkt: bij de PS blijft dat zeer moeilijk.

Ecologisch belastend en een vorm van sociale dumping. Dat is kort samengevat de reden waarom PS-voorzitter Paul Magnette het gehad heeft met e-commerce in België. In een interview in Humo samen met zijn rechterhand Thomas Dermine, staatssecretaris voor Relance, noemt hij "e-commerce geen vooruitgang maar sociale en ecologische afbraak". Dermine sloot zich daarbij aan: "E-commerce en de platformeconomie mogen niet leiden tot een race to the bottom inzake jobkwaliteit, lonen, flexibiliteit en vervuiling."

De conclusie van de PS'ers: we tackelen met twee voeten vooruit en e-commerce wordt het best zo veel mogelijk afgebouwd. Dat leidde tot kritische reacties van economen en politici uit andere partijen, ook van de liberale coalitiepartners.

Wat leert het interview met het PS-duo vooral? Ten eerste dat Thomas Dermine, de voorbije maanden in Vlaanderen net niet heilig verklaard als de nieuwe Waalse messias die zijn partij en regio wil moderniseren, een al even starre, dogmatische PS'er is als zijn voorzitter. Een passage bij McKinsey en een vlotte babbel in het Nederlands verandert daar niet veel aan.

Ten tweede is de arbeidsdeal die deze week in Vivaldi moet worden besproken nu al een sof. Op tafel ligt een versoepeling van de regels voor nachtwerk tussen 20 uur en middernacht. Niet nodig, volgens Magnette. Nachtwerk is iets voor de politie en de ziekenhuizen. Niet voor logistieke centra.

Paul Magnette snapt niet hoe een arbeidsmarkt werkt.

Een derde vaststelling: werkgelegenheid is geen bezorgdheid van Paul Magnette en zijn PS. Akkoord, de burgemeester van Charleroi legt de vinger op de wonde wanneer hij spreekt over de slechte arbeidsomstandigheden bij Amazon. Maar de bedrijven die in dit segment vooral in België actief zijn, zijn Europese spelers als Coolblue, Zalando en bol.com. De sector van de e-commerce is 11 miljard euro groot in België. Zelfstandigen en kleine ondernemingen maken er meer en meer gebruik van. De sector is goed voor 11.000 directe banen in België. In werkelijkheid zijn het er met ondersteunende diensten veel meer. Klaas Soens van de handelsfederatie Comeos: "Pro memorie voor de PS: in de non-foodhandel daalde het aantal jobs de voorbije vier jaar netto met 7.000. Zonder e-commerce gaan we naar een krimpverhaal in non food en food, na de industrie en de bouw. Dit is gewoonweg roekeloos." E-commerce is ook een prioriteit van bpost, een bedrijf met de Belgische staat als grootste aandeelhouder. Moet de federale regering haar belang dan verkopen?

Een vierde punt: de PS weet niet hoe een arbeidsmarkt werkt. Gisteren niet en vandaag niet. Veel van die e-commercebanen zijn een eerste job en een opstap naar een beter betaalde en vaste baan later. VBO-hoofdeconoom Edward Roosens stelde het op Twitter zo: "Wie zijn de verliezers? Zij die in Nederland pakjes klaarmaken of met een camionette naar België rijden en een eerste werkervaring opdoen? Of de Belgen die in de werkloosheid blijven zitten omdat er nog nauwelijks instapjobs zijn voor minder hoog geschoolden?" Dat klopt. België is één van de landen in de Europese Unie met zeer weinig laagbetaalde jobs. Al is de regelgeving rond e-commerce niet de enige oorzaak. Even cruciaal zijn de rigide sectorale loonregels.

Blijkbaar verkiest men die mensen in de werkloosheid of de inactiviteit te houden. Er zijn nochtans voorbeelden die het beter doen. Denemarken bijvoorbeeld, waar de ministers van Werk vorig jaar op visite gingen. De Antwerpse econoom Ive Marx legde ook al op Twitter de vinger op de wonde: "De best presterende landen op economisch én sociaal vlak combineren een hoge graad van gereguleerde flexibiliteit met een sterke sociale bescherming. Als je reizen naar Denemarken onderneemt, is het nuttig er ook iets te willen leren."

Hij voegde er nog een sneer richting de PS aan toe: "Die hogere pensioenen betalen we met onze inkomsten als e-commercevrij openluchtmuseum. Alleen open op weekdagen van 9 tot 5 uiteraard."

Ecologisch belastend en een vorm van sociale dumping. Dat is kort samengevat de reden waarom PS-voorzitter Paul Magnette het gehad heeft met e-commerce in België. In een interview in Humo samen met zijn rechterhand Thomas Dermine, staatssecretaris voor Relance, noemt hij "e-commerce geen vooruitgang maar sociale en ecologische afbraak". Dermine sloot zich daarbij aan: "E-commerce en de platformeconomie mogen niet leiden tot een race to the bottom inzake jobkwaliteit, lonen, flexibiliteit en vervuiling."De conclusie van de PS'ers: we tackelen met twee voeten vooruit en e-commerce wordt het best zo veel mogelijk afgebouwd. Dat leidde tot kritische reacties van economen en politici uit andere partijen, ook van de liberale coalitiepartners.Wat leert het interview met het PS-duo vooral? Ten eerste dat Thomas Dermine, de voorbije maanden in Vlaanderen net niet heilig verklaard als de nieuwe Waalse messias die zijn partij en regio wil moderniseren, een al even starre, dogmatische PS'er is als zijn voorzitter. Een passage bij McKinsey en een vlotte babbel in het Nederlands verandert daar niet veel aan.Ten tweede is de arbeidsdeal die deze week in Vivaldi moet worden besproken nu al een sof. Op tafel ligt een versoepeling van de regels voor nachtwerk tussen 20 uur en middernacht. Niet nodig, volgens Magnette. Nachtwerk is iets voor de politie en de ziekenhuizen. Niet voor logistieke centra.Een derde vaststelling: werkgelegenheid is geen bezorgdheid van Paul Magnette en zijn PS. Akkoord, de burgemeester van Charleroi legt de vinger op de wonde wanneer hij spreekt over de slechte arbeidsomstandigheden bij Amazon. Maar de bedrijven die in dit segment vooral in België actief zijn, zijn Europese spelers als Coolblue, Zalando en bol.com. De sector van de e-commerce is 11 miljard euro groot in België. Zelfstandigen en kleine ondernemingen maken er meer en meer gebruik van. De sector is goed voor 11.000 directe banen in België. In werkelijkheid zijn het er met ondersteunende diensten veel meer. Klaas Soens van de handelsfederatie Comeos: "Pro memorie voor de PS: in de non-foodhandel daalde het aantal jobs de voorbije vier jaar netto met 7.000. Zonder e-commerce gaan we naar een krimpverhaal in non food en food, na de industrie en de bouw. Dit is gewoonweg roekeloos." E-commerce is ook een prioriteit van bpost, een bedrijf met de Belgische staat als grootste aandeelhouder. Moet de federale regering haar belang dan verkopen?Een vierde punt: de PS weet niet hoe een arbeidsmarkt werkt. Gisteren niet en vandaag niet. Veel van die e-commercebanen zijn een eerste job en een opstap naar een beter betaalde en vaste baan later. VBO-hoofdeconoom Edward Roosens stelde het op Twitter zo: "Wie zijn de verliezers? Zij die in Nederland pakjes klaarmaken of met een camionette naar België rijden en een eerste werkervaring opdoen? Of de Belgen die in de werkloosheid blijven zitten omdat er nog nauwelijks instapjobs zijn voor minder hoog geschoolden?" Dat klopt. België is één van de landen in de Europese Unie met zeer weinig laagbetaalde jobs. Al is de regelgeving rond e-commerce niet de enige oorzaak. Even cruciaal zijn de rigide sectorale loonregels.Blijkbaar verkiest men die mensen in de werkloosheid of de inactiviteit te houden. Er zijn nochtans voorbeelden die het beter doen. Denemarken bijvoorbeeld, waar de ministers van Werk vorig jaar op visite gingen. De Antwerpse econoom Ive Marx legde ook al op Twitter de vinger op de wonde: "De best presterende landen op economisch én sociaal vlak combineren een hoge graad van gereguleerde flexibiliteit met een sterke sociale bescherming. Als je reizen naar Denemarken onderneemt, is het nuttig er ook iets te willen leren."Hij voegde er nog een sneer richting de PS aan toe: "Die hogere pensioenen betalen we met onze inkomsten als e-commercevrij openluchtmuseum. Alleen open op weekdagen van 9 tot 5 uiteraard."