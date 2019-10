Graaf Paul Buysse is weinig enthousiast over het brexit-akkoord. "Een land dat zich de bakermat van de democratie noemt, is een bedreiging voor onze economie. Dat maakt mij droevig," zegt de voorzitter van de Brexit High Level Group.

De Brexit High Level Group (HLG) is in 2016 door de federale regering opgericht om de Belgische bedrijven voor te bereiden op een Britse uitstap uit de EU. Graaf Paul Buysse is voorzitter. Hij is tevreden over het geleverde werk. "We hebben 30.000 bedrijven geholpen met informatie. We hebben hen zo goed mogelijk bewapend om deze nutteloze storm te doorstaan."

