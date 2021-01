Het Overlegcomité heeft dinsdagavond de eerste versie van het "plan voor herstel en veerkracht" en de bijhorende verdeling van het geld uit het Europese relancefonds goedgekeurd, zo heeft het kabinet van staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) gemeld.

Het Overlegcomité gaf op digitale wijze zijn fiat aan het akkoord dat het federale niveau en de deelstaten maandag bereikten over de besteding van 5,95 miljard euro die België zal ontvangen uit het speciale Europese fonds dat in de steigers is gezet om het economisch herstel na de coronacrisis te financieren. Volgens dat akkoord ontvangt het federale niveau 1,25 miljard euro, Vlaanderen 2,25 miljard euro, Wallonië 1,48 miljard, de Franse Gemeenschap 495 miljoen, Brussel 395 miljoen en de Duitse Gemeenschap 50 miljoen euro.

Ecolo en DéFi kloegen dinsdag nog aan dat er te weinig geld voor Brussel wordt gereserveerd, maar ondanks de kritische geluiden in die meerderheidspartijen schaarde de Brusselse regering zich toch achter het akkoord. Ze gaat er wel van uit dat er ook geld van het federale niveau en de gemeenschappen in de praktijk in Brussel zal worden geïnvesteerd.

Dat bevestigt Dermine ook. "Deze verdeling moet niet door een politieke bril bekeken worden, er moet gekeken worden naar de concrete investeringen voor Brussel. Voor de Brusselaar maakt het niet uit of het geld voor de renovatie van een school, het justitiepaleis of een regionale instelling van deze of gene entiteit komt", zei de staatssecretaris. B

elgië moet tegen eind deze maand een eerste versie van het plan indienen bij de Europese Commissie. Tegen april moet het definitieve plan opgemaakt worden.

