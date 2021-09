De Vlaamse regering wil tegen het einde van de legislatuur 900 miljoen euro vinden om het begrotingstekort van 1,8 miljard te halveren, maar een deel van de geplande sanering is onduidelijk geformuleerd.

De begrotingssanering gebeurt slechts in beperkte mate met hogere of andere taksen, zoals een verhoging van de registratierechten op de niet-gezinswoning of hogere heffingen op het verbranden van bedrijfsafval. De Vlaamse regering kiest er veeleer voor de uitgaven minder snel te laten toenemen.Opvallend is dat een belangrijk deel van de geplande sanering - 353 miljoen van de 900 miljoen euro - zeer onduidelijk geformuleerd is. De 135 miljoen euro besparingen in onderwijs en welzijn zijn niet gespecificeerd. Er staat ook voor 65 miljoen euro 'diversen' ingeschreven. De belangrijkste aparte post (135 miljoen euro) is 'beleid dat on hold staat in afwachting van betere economische cijfers'. Dat betekent dat bepaalde uitgaven gewoon naar de toekomst worden doorgeschoven. De Vlaamse regering rekent er blijkbaar op dat de sterke economische groeicijfers - meer dan 5 procent dit jaar - resulteren in hogere fiscale inkomsten.De jobbonus, het belastingvoordeel voor werknemers met een laag inkomen, blijft bestaan, ondanks de kritiek van economen op de effectiviteit ervan. De 350 miljoen euro die daar aanvankelijk voor was uitgetrokken, is verlaagd naar 226 miljoen en wordt beperkt voor zelfstandigen. Ook de doelgroepenkorting, een premie om 58-plussers aan te werven, wordt bijgestuurd.