De Vlaamse regering rekent vanaf 2021 jaarlijks op 19,5 miljoen euro inkomsten uit het spectrum voor mobiele netwerken. Het kabinet van Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele zegt niet op welke inkomsten het precies rekent, omdat het nog wacht op een akkoord over de verdeelsleutel bij de komende veiling voor 5G-mobiele netwerken.

Bij de presentatie van het Vlaamse regeerakkoord werd van het supersnelle mobiele netwerk 5G een prioriteit gemaakt. 5G biedt hogere surfsnelheden, heeft een grote capaciteit en bijna geen vertraging. Zaken zoals videochatten in hoge kwaliteit en nieuwe dataverslindende toepassingen met sensoren en machines in fabrieken en steden worden dan mogelijk. Proximus, Telenet en Orange zijn de enige operatoren met een eigen netwerk van zendmasten in Vlaanderen, maar nog geen 5G aanbieden.

...