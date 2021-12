'Het huis staat in brand, maar minister Weyts vindt dat het tijd is om verfraaiingswerkzaamheden te beginnen', zegt Katie Steemans, directeur van Busleyden Atheneum, campus Caputsteen, een secundaire school in Mechelen met 633 leerlingen.

"Deze week is een tweede klas in quarantaine gemoeten. Zondagmiddag meldden ouders twee besmettingen, maandagavond kwamen er nog eentje bij en werden de anderen bevestigd. Dat betekende snel-snel mailtjes sturen naar de leerlingen, hun ouders en het team. Maar het was al vrij laat, dus zijn we dinsdagmorgen vanaf 7 uur de ouders beginnen op te bellen, om te zeggen dat hun kinderen niet naar school mochten komen. Die klas krijgt nu volledig afstandsonderwijs."

"Al bij al mogen wij niet klagen, met nog maar twee klassen die in quarantaine moesten. Maar ik hoor schrijnende verhalen van collega's, en dan vooral vanuit het basisonderwijs. Daar is het nu chaos. Leerlingen en leerkrachten vallen bij bosjes uit. En de leerkrachten die er nog zijn, weten van geen hout meer pijlen te maken. Want in sommige gevallen hebben die zelf kinderen die thuis zitten. Probeer dat allemaal maar eens te regelen. De scholen moeten tot elke prijs open blijven, maar in de praktijk sluiten ze zichzelf."

"En dat allemaal omdat minister Ben Weyts de ambitie heeft om 'de kwaliteit van het onderwijs' te verbeteren, 'excelleren' noemt hij dat. Welnu, van excelleren is nu allerminst sprake. Het is momenteel de brand blussen. Het huis staat in brand, maar de minister vindt dat het tijd is om verfraaiingswerkzaamheden te beginnen. Een beter statuut voor zij-instromers, allemaal goed en wel, maar wie wil in 's hemelsnaam naar het onderwijs overstappen als je ziet hoe het er nu aan toe gaat? Het lerarentekort moet je nu niet aanpakken, dat had al veel langer gebeurd moeten zijn."

En de administratie, die doet alsof er niks aan de hand is. Het papierwerk blijft maar komen. Vorige week kregen we de vraag om een enquête in te vullen over de taalcompetentie van onze leerkrachten. Denken ze echt dat wij nu tijd hebben om ons daarmee bezig te houden?"

"Eigenlijk is de situatie nu veel erger dan vorig jaar. Toen was het duidelijk: afstandsonderwijs voor tweede en derde graad en contactonderwijs voor basisonderwijs en eerste graad secundair. Nu gaat het van boekhouden tot pure chaos, want constant is er het risico dat er gaten vallen in het team. Om maar te zwijgen van de leerlingen. Alleen al bijhouden wie welke lessen en evaluaties heeft gehad, is puur boekhouden. Wanneer leerkrachten dan nog bijkomend uitvallen, dan is het puzzelen om mensen te vinden die de leerlingen kunnen opvangen. Ook voor ouders is het telkens weer schakelen en afspreken wie voor de kinderen thuis zal zorgen. Zowat iedereen kampt wel met een of andere vorm van tekort. Tekort aan mensen, aan lessen, tekort aan draagkracht en dus ook aan kwaliteit. En binnenkort komt daar in het basisonderwijs de extra week kerstvakantie bovenop, alweer een week zonder les. Terwijl dat tegen dan wellicht niet meer nodig zal zijn, aangezien de cijfers dalen en heel wat basisscholen momenteel al deels of volledig gesloten zijn. En dat allemaal in naam van de kwaliteit van het onderwijs... ."

"De politici durven niet te beslissen, zo simpel is het. Altijd weer die schrik om onpopulaire maatregelen te nemen. Terwijl mijn collega's en ik dat constant doen, simpelweg omdat het moet. Als de minister toch zo bekommerd is om de kwaliteit van het onderwijs, dan had hij beter ook zijn huiswerk gedaan en in de zomer een plan uitgewerkt om de winterperiode te overbruggen. Bijvoorbeeld door de herfst- en krokusvakantie te verlengen. Vorige week vrijdag had hij de basisscholen best voor negen dagen gesloten. Dat zou de besmettingen spectaculair doen dalen. En nadien kon iedereen weer aan de slag tot de kerstvakantie Maar dit? Nee, dat is niet meer werkbaar in het basisonderwijs. Goed dat de kerstvakantie eraan komt. Al hou ik mijn hart vast voor wat het Overlegcomité van 22 december zal beslissen. Afhankelijk van de nieuwe regels, zijn we de hele kerstvakantie bezig met de uitwerking daarvan."

