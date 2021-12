De vierde coronagolf veroorzaakt chaos op school, en de communicatie over de quarantaineregels loopt mank. Op de duur zien de scholen door de bomen het bos niet meer, zegt Christine Hannes. Ze is directeur van de Go! Spectrumschool in Deurne en Borgerhout, een school met 1200 leerlingen in beroepsonderwijs en technische richtingen.

Op dit moment is het echt niet meer leuk. Onze adjunct-directeur zit ziek thuis, en mijn zoon is na een hoogrisicocontact op school ook positief getest op covid-19. Ik moet dus mee in quarantaine. Omdat we vorig jaar en dit jaar wel wat besmettingen hebben gehad op onze school, zou je verwachten dat ik wel weet wat te doen. Maar ik heb toch opnieuw moet uitzoeken hoelang ik nu niet naar school mag. Sinds deze week is er een vernieuwde teststrategie. Volgende week woensdag moet ik een nieuwe test doen. Ergens heb ik ook gelezen dat ik in de tussentijd wel elke dag een sneltest moet doen.

"Eerlijk gezegd, vind ik niet alles duidelijk. Er schort iets aan de communicatie over de quarantaineregels. Ze zijn bovendien lastig om na te leven. Ik heb een dochter van drie jaar met een andere quarantainetermijn dan de rest van het gezin, en mijn zoon mag pas volgende week vrijdag terug naar school. Wanneer ik weer wil gaan werken na mijn eerste test, is dat stevig puzzelen. Ik weet niet hoe andere mensen het organiseren, maar vanzelfsprekend is het allerminst.

Bovendien zit vertraging op het afleveren van het testresultaat. Mijn zoon had daarom al een sneltest gedaan, die negatief was. Maar uiteindelijk was de PCR-test na dag zeven positief. Op school heb ik dat ook geregeld gezien: de eerste test is negatief, maar in de loop van de week worden de mensen toch ziek of testen ze alsnog positief.

Tegenover het begin van de week is de situatie op school niet echt verbeterd. Het is elke dag kijken waar de gaten vallen en de chaos proberen te beheersen. Dinsdag waren er bovendien problemen met het tramverkeer, want daar valt natuurlijk ook personeel uit. Bijna honderd leerlingen die te laat waren, stonden voor de poort om zich aan te melden. Dat voelt toch raar: ze zitten op een propvolle tram en staan voor de poort bij elkaar, maar zodra ze binnenkomen, moeten we ze kunstmatig beginnen te scheiden.

Al bij al reageren onze leerlingen tamelijk gelaten op de extra maatregelen. Een van de weinige positieve gevolgen van corona is overigens dat de spijbelcijfers beter zijn dan voorheen. De kinderen zijn blij weer naar school te kunnen. Maar ze zijn daarom nog niet braver. Integendeel, ze missen structuur en regels. Het belangrijkste gevolg van deze crisis is dat de onderwijskwaliteit pijlsnel achteruitgaat, omdat wij nu te veel tijd moeten steken in alles georganiseerd te krijgen. Een normale lessituatie waarin leraars de leerstof kunnen geven die ze moeten geven, kunnen we amper nog creëren.

Ik verwacht dat we hier de eerstkomende weken of zelfs maanden niet vanaf komen. Vorig jaar was de chaos pas onder controle nadat we waren overgeschakeld op code oranje. Hopelijk brengt de kerstvakantie weer wat rust in mijn team. Of dat zal volstaan om de batterijen weer op te laden, is nog wat anders.

