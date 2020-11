Vlaamse ondernemers krijgen tot 30 april uitstel om hun onroerende voorheffing te betalen. Dat meldt Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele donderdag.

Diependaele heeft de belastingdienst de opdracht gegeven om de aanslagbiljetten voor het aanslagjaar 2020 voor ondernemingen te blokkeren. De bedrijven krijgen de mogelijkheid om de betaling van de verschuldigde onroerende voorheffing uit te stellen en deze in schijven te betalen die ze zelf mogen kiezen. Ze krijgen daarvoor tijd tot 30 april 2021. Tot dan zijn er geen interesten verschuldigd.

'Met de Vlaamse regering willen we voorkomen dat de onbetaalde facturen zich opstapelen', zegt Diependaele. 'Dat zou namelijk voor een domino-effect kunnen zorgen. Als onderneming X zijn factuur aan onderneming Y niet kan betalen, zouden beide ondernemingen in de problemen kunnen komen.'

