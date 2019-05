Kmo-onderneemster Daniëlle Vanwesenbeeck heeft sinds haar intrede in het Vlaams Parlement grote ogen getrokken bij de verspilling van overheidsgeld. "Ik wil geen belastinggeld gebruiken om iemand goed te laten eten tijdens een opleiding", zegt de CEO van het directmailingbedrijf Mastermail.

Daniëlle Vanwesenbeeck stampte Mastermail ruim vijftien jaar geleden uit de grond. Haar succesvol parcours met het in Wilsele gevestigde bedrijf, dat gepersonaliseerde mailings coördineert en verwerkt, werd in 2012 beloond met de Womed Award voor Vlaamse vrouwelijke ondernemer van het jaar. Vanwesenbeeck liet zich toen al opmerken door haar ongezouten commentaar over haar frustrerende ervaringen met overheden en administraties. Het zette haar ertoe aan in de politiek te stappen. Sinds begin 2017 zit ze voor Open Vld in het Vlaams Parlement. Bij de verkiezingen later deze maand doet de 46-jarige Vanwesenbeeck, die in Trends als columniste regelmatig schrijft over haar ervaringen als bedrijfsleider-politica, een gooi naar het federale halfrond om verder werk te maken van haar stokpaardje, het verkwisten van overheidsgeld.

...