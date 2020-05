Volgens zelfstandigenorganisatie NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen) gaat de maatregel tot uitstel van betaling voor ondernemers niet ver genoeg. Ze pleit voor kwijtschelding van bepaalde belastingen.

'Als je kijkt naar de bestaande liquiditeitsproblemen zegt een op de drie ondernemers dat hij zijn lopende kosten niet meer kan betalen. Bij de kleinhandel is dat vier op de tien', aldus Christine Mattheeuws, de topvrouw van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). Mattheeuws baseert zich voor haar stelling op informatie van de Nationale Bank, Trends Business Information en een eigen ledenenquête.

'Wij zijn blij met een regeling als het Vlaams ondersteuningskader handelshuur, maar tegelijk zijn we vragende partij voor bijkomende maatregelen', klinkt het.

Mattheeuws en het NSZ pleiten voor extra financiële en fiscale maatregelen, omdat die 'het snelst voor liquiditeit zorgen'. 'In plaats van uitstel van belastingen, zouden wij graag hebben dat bepaalde belastingen worden kwijtgescholden. Dàt zou pas zuurstof geven, want uitstel is geen afstel. Zaken die heropstarten dreigen hun uitstel te moeten betalen op een moment dat ze nog niet de omzet draaien van voor de crisis.'

Als het van Mattheeuws afhangt, zou de betaling van personen- of vennootschapsbelasting kwijtgescholden kunnen worden, maar ook, op Vlaams niveau, de onroerende voorheffing.

'En laat voor een keer alstublieft ook de gemeentelijke taksen vallen. Het is nu dat we moeten investeren in ondernemers. Anders zetten we hen het mes op de keel en lopen we het risico met 10 tot 20 procent falingen te zitten', zegt ze.

Wat de horeca betreft, pleit het NSZ voor een algemene btw-verlaging naar 6 procent.

'Als je kijkt naar de bestaande liquiditeitsproblemen zegt een op de drie ondernemers dat hij zijn lopende kosten niet meer kan betalen. Bij de kleinhandel is dat vier op de tien', aldus Christine Mattheeuws, de topvrouw van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). Mattheeuws baseert zich voor haar stelling op informatie van de Nationale Bank, Trends Business Information en een eigen ledenenquête. 'Wij zijn blij met een regeling als het Vlaams ondersteuningskader handelshuur, maar tegelijk zijn we vragende partij voor bijkomende maatregelen', klinkt het.Mattheeuws en het NSZ pleiten voor extra financiële en fiscale maatregelen, omdat die 'het snelst voor liquiditeit zorgen'. 'In plaats van uitstel van belastingen, zouden wij graag hebben dat bepaalde belastingen worden kwijtgescholden. Dàt zou pas zuurstof geven, want uitstel is geen afstel. Zaken die heropstarten dreigen hun uitstel te moeten betalen op een moment dat ze nog niet de omzet draaien van voor de crisis.'Als het van Mattheeuws afhangt, zou de betaling van personen- of vennootschapsbelasting kwijtgescholden kunnen worden, maar ook, op Vlaams niveau, de onroerende voorheffing. 'En laat voor een keer alstublieft ook de gemeentelijke taksen vallen. Het is nu dat we moeten investeren in ondernemers. Anders zetten we hen het mes op de keel en lopen we het risico met 10 tot 20 procent falingen te zitten', zegt ze. Wat de horeca betreft, pleit het NSZ voor een algemene btw-verlaging naar 6 procent.