Maarten De Cuyper is de nieuwe voorzitter van de Vreg, de Vlaamse energieregulator. Daarmee benadrukt de regulator ook zijn onafhankelijkheid.

Maarten De Cuyper is burgerlijk ingenieur en onder meer oprichter en voormalig directeur van energieleverancier Elegant. Hij volgt Ronnie Belmans op als voorzitter.

De Cuyper werd vorige vrijdag tijdens de eerste zitting van het nieuwe bestuur unamiem verkozen tot voorzitter. De aanduiding moet gezien worden als een duidelijk signaal van de Vreg dat het een onafhankelijke koers blijft varen. 'Met die keuze beklemtoont de raad van bestuur de door Europa opgelegde onafhankelijkheid van de Vlaamse energieregulator', luidt het in een officiële mededeling van de Vreg.

Capaciteitstarief

Dat die onafhankelijkheid wordt benadrukt is geen toeval. De energiemarkt en de energiefactuur in het bijzonder zijn vandaag een heet maatschappelijk en politiek hangijzer. Eén van de gevoeligste dossiers is de invoering van het capaciteitstarief. De Vreg wil dit in juli invoeren, maar dat stuit op politiek verzet, ook van Vlaams energieminister Zuhal Demir (N-VA). Die stuurt aan op uitstel van het tarief, nadat uit een studie van de Gentse universiteit bleek dat het nieuwe tarief een derde van de gezinnen, vooral kleine gebruikers, zou opzadelen met een factuur die op jaarbasis 100 euro hoger zou uitkomen.

De Vreg blijft echter vasthouden aan het capaciteitstarief. De implementatie wordt volop voorbereid, communiceerde de regulator begin februari.

Een nieuwe raad van bestuur en een nieuwe voorzitter wijzigen niks aan de onafhankelijk koers, is de boodschap. 'We zullen onze beslissingen nemen in alle onafhankelijkheid, in het algemeen belang en met de blik vooruit', zegt De Cuyper in een persbericht over zijn aanstelling.

Een breuk met het verleden komt er niet. 'We willen de vorige raad van bestuur uitdrukkelijk bedanken voor de daadkracht en visie die ze de voorbije vijf jaar getoond hebben. Met deze nieuwe ploeg willen we dat werk dan ook in dezelfde richting verderzetten', aldus nog De Cuyper in het persbericht.

