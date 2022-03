De Russische inval in Oekraïne zal dit en volgend jaar een impact van naar schatting 1,8 procent hebben op het Belgische bruto binnenlands product (bbp). Dat heeft de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, gezegd.

NBB-gouverneur Wunsch was woensdag uitgenodigd voor een hoorzitting in de commissie Financiën en Begroting van de Kamer om met name een toelichting te geven over de hoge inflatie. Maar ook de economische impact van de oorlog in Oekraïne kwam ter sprake.

Maandag had de Nationale Bank nog aangepaste economische vooruitzichten bekendgemaakt. Terwijl de centrale bank in december op een bbp-groei van 2,6 procent rekende in 2022, verwacht ze nu wegens de oorlog in Oekraïne een iets lagere groei van 2,4 procent.

Als Rusland zijn buurland niet was binnengevallen, zou de Nationale Bank de prognoses naar boven hebben bijgesteld, lichtte Wunsch woensdag toe. 'Zonder het conflict in Oekraïne was de groei hoger dan voorzien met 0,7 procent', zei hij.

De negatieve impact van de oorlog op de Belgische economie raamt de centrale bank op 1,8 procent in twee jaar. Het gaat om zowat -1 procent in 2022 en -0,9 procent in 2023. Wunsch benadrukte wel dat de prognoses gepaard gaan met heel wat onzekerheid: zo zijn de olieprijzen heel volatiel en is het niet duidelijk hoelang de crisis zal aanhouden.

Wunsch wees er wel op dat de verwachte economische groei van 2,4 procent voor dit jaar nog altijd om 'groei boven ons potentieel' blijft gaan, wegens het herstel na de coronacrisis. De oorlog in Oekraïne mag voor de regering dan ook 'geen excuus zijn om een heel accommoderend fiscaal beleid te voeren', luidde het. Ook in januari had de gouverneur al gewaarschuwd dat een verdere ondersteuning van de vraag, terwijl het aanbod het soms laat afweten, 'olie op het inflatievuur' zou gooien.

