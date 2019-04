analyse

Modern Monetary Theory veroorzaakt controverse: hoe gevaarlijk is gratis geld?

Jef Poortmans redacteur Trends

Vergeet alles wat u ooit geleerd hebt over begrotingstekorten en overheidsschulden. Want een overheid kan nooit zonder geld vallen. Dat is het credo van een nieuwe economische stroming die in de Verenigde Staten in opmars is. De tegenstanders vrezen hyperinflatie en megalomane projecten.

geldpers © Getty