Minister van Financiën Vincent Van Peteghem l(CD&V) lanceert zijn fiscale hervorming. De tarieven op arbeidsinkomen gaan 5 procentpunt omlaag, de roerende voorheffing daalt naar 25 procent, en het btw-tarief op groenten en fruit wordt nul procent. 'Dankzij dit pakket zal België niet langer de belastingkampioen van het Westen zijn', zegt Van Peteghem.

Een blauwdruk, zo noemt Vincent Van Peteghem (CD&V) zijn voorstel voor een fiscale hervorming. Beslissingen zijn er lang nog niet. Het document spreekt over een traject van tien jaar. De Belgische burger zal dus geduld moeten oefenen. 'Zal dit pakket tegen het einde van de legislatuur gerealiseerd zijn? Neen', verduidelijkt Van Peteghem. 'In dit pakket zitten veel voorstellen die alleen tijdens regeringsonderhandelingen kunnen besproken worden.' Toch wil de minister nog tijdens de huidige legislatuur een aantal voorstellen op de regeringstafel leggen. Details daarover wil hij echter niet kwijt.

Arbeid

Van Peteghem wil dat werken opnieuw loont. Het pakket voorziet een forse verlaging van de lasten op arbeid. De belastingvrije som stijgt van 9.270 naar 13.390 euro, het niveau van het leefloon van een alleenstaande. (zie tabel hieronder) . De tarieven in de meeste inkomstenschijven dalen met 5 procentpunt. Het toptarief van 50 procent blijft, maar dan voor inkomsten vanaf 84.740 euro per jaar. Dat niveau is dubbel zo hoog als de zwaarste belaste inkomstenschijf vandaag, namelijk inkomsten vanaf 42.370 euro. Van Peteghem: 'Om u een idee te geven: vandaag betalen 1,2 miljoen Belgen het hoogste tarief van 50 procent. In mijn voorstel zijn er dat nog 175.000.'

Het huwelijksquotiënt dooft uit, de crisisbelasting gaat op de schop en de werkbonus wordt uitgebreid tot het mediaanloon. Het fiscaal voordeel voor eco-, sport- en cultuurcheques verdwijnt. 'Dat moet ervoor zorgen dat meer loon in euro's betaald wordt.' Maaltijdcheques ontspringen de dans. 'Voor veel gezinnen zijn maaltijdcheques een houvast. Daar raken we niet aan', zegt Van Peteghem.

Ook aan de huidige vergroening van het fiscaal stelsel voor bedrijfswagens tornt Van Peteghem niet. Wel koppelt hij de tankkaart los van de bedrijfswagen: privé-verplaatsingen met bedrijfswagens worden belast. 'We kunnen daar bijvoorbeeld werken met een forfait, of een berekening maken op basis van de afstand tussen woning en werk,' zegt Van Peteghem, die zulke chirurgische details liever voor later houdt. 'Wat hier telt, is de richting waarin onze personenbelasting moet uitgaan. Dankzij dit pakket zal België niet langer de belastingkampioen van het Westen zijn.'

Vermogensinkomsten

De roerende voorheffing op intresten, dividenden en andere vermogensinkomsten daalt van 30 naar 25 procent. Om de kleine spaarder of belegger te ontzien, zijn de eerste 6.000 euro aan vermogensinkomsten vrijgesteld. Opvallend is de belasting van 15 procent op gerealiseerde meerwaarden op aandelen, obligaties en andere financiële producten. 'We houden rekening met de minwaarden.' De jaarlijkse taks op effectenrekeningen en de taks op beursverrichtingen doven dan weer uit.

Voortaan worden de werkelijke huurinkomsten belast tegen 25 procent. Huurinkomsten zijn vermogensinkomsten, en komen dus ook in aanmerking voor de vrijstelling van 6.000 euro. Verhuurders kunnen een forfaitaire onkostenaftrek van 30 procent van de werkelijke huurinkomsten genieten. Wie meer kosten maakt, mag dat bewijzen. Het pakket wil daarmee eigenaars ondersteunen die de huurwoning willen isoleren of renoveren. Het document vermeldt ook dat 'het belastingvoordeel voor de niet-eigen woning verdwijnt.' Een particulier die zo'n niet-eigen woning verkoopt, betaalt een meerwaardebelasting van 15 procent. 'Minwaarden zijn aftrekbaar op belastbare meerwaarden.'

Consumptie

De verlaagde btw-tarieven van 6 en 12 procent worden geharmoniseerd tot 9 procent. Het normale btw-tarief blijft stabiel op 21 procent. Het tarief op groenten, fruit en geneesmiddelen gaat naar 0 procent, net als het tarief voor luiers, maandverbanden en andere hygiënische producten.

De btw-hervorming moet ook de Europese klimaatambitie dienen om de CO2-uitstoot met 55 procent te verminderen tegen 2030. De overgrote meerderheid van de Belgische huizen en appartementen is niet klaar voor die ambitie. Daarom verlengt Van Peteghem het verlaagde btw-tarief voor de afbraak en heropbouw van de eigen woning. Het pakket steunt ook het Europese voorstel voor een kerosinetaks en de internationale inspanningen om btw te heffen op vliegtuigtickets.

De factuur

Of de belastingbetaler uiteindelijk de winnaar of de dupe wordt van deze hervorming, daarover spreekt Van Peteghem zich niet duidelijk uit. 'We houden rekening met terugverdieneffecten. Deze belastingverlaging zal veel jobs creëren. Maar zal deze hervorming budgetneutraal zijn? Met dit pakket alleen zal je daar niet geraken. Voor een structureel gezonde begroting heb je een totaalpakket nodig dat verder gaat dan een fiscale hervorming. Dan moet je ook kijken naar een hervorming van de pensioenen en de arbeidsmarkt, en nadenken over de kerntaken van de overheid. Het overheidsdeficit los je niet op via de fiscaliteit', besluit de minister.

