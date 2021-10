Tegen het einde van de legislatuur wil de Vlaamse regering het begrotingstekort halveren tot 900 miljoen euro. Vlaams topambtenaar Koen Algoed vindt dat de inspanning groter mocht zijn. De Vlaamse minister van Begroting, Matthias Diependaele, reageert. Drie vragen.

"Beleid tussen haakjes zetten is normaal. We willen tegen 2026-2017 een evenwicht en zullen zien welke maatregelen nog nodig zijn. Het meest logische is dat je uitbreidingsbeleid on hold zet. Als de economische groei sterk blijft aantrekken, dan herbekijken we de uitgaven.""Vaak krijgen we de oproep om samen met andere regeringen een gezamenlijk begrotingstraject uit te tekenen. Vlaanderen draagt echter enkel een verantwoordelijkheid voor de Vlamingen. De andere overheden moeten op hun verantwoordelijkheden letten.""Wij hebben de Belgische begroting wat geholpen met wat we nu doen, maar dat interesseert me niet. In het verleden kreeg Vlaanderen de vraag om overschotten te boeken. Als we dat zouden doen, is dat om voor onszelf geld aan de kant te leggen, niet om de Belgische cijfers mooier te maken." "Die kritiek vind ik onterecht. De Vlaamse regering is altijd duidelijk geweest: de productiviteitsverhogende investeringen worden met schulden gefinancierd. En het Vlaamse begrotingstraject naar een halvering van het tekort is niet in een vingerknip vastgelegd."