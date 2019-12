CEO Michael Trabbia van Orange Belgium maant de Belgische politici tot grote spoed aan om een akkoord te vinden over het snellere 5G mobiele netwerk. De Belgische telecomoperator start met grootschalige test-faciliteiten in en rond de Antwerpse haven. 'De operatoren en de bedrijven staan klaar om te investeren', zegt Trabbia.

De test van Orange Belgium met het veel snellere 5G mobiele netwerk is vrij omvangrijk. Het zal via 14 locaties voor een volledige dekking zorgen in en rond de Antwerpse haven. Dat moet bedrijven er de kans geven om grootschalige toepassingen testen met het zogenaamde 'internet der dingen', machines en sensoren die met elkaar kunnen communiceren. Dat is een test, want de officiële uitrol van het 5G-netwerk zit politiek muurvast. Vlaanderen en de andere regio's geven geen akkoord aan het federale niveau over de verdeling van inkomsten uit de veiling van 5G-frequenties.

"Het uitstel over 5G is zeer frustrerend", zegt CEO Michael Trabbia van Orange Belgium. "Dit sleept nu al maanden aan en dat terwijl Orange en de andere operatoren en de bedrijven klaar staan om te investeren. Er is nog steeds een kans dat de veiling in 2020 kan plaatsvinden, maar die wordt steeds kleiner. Politici moet niet alleen snel een akkoord vinden over de veiling-inkomsten, ook over de rest van de regelgeving moeten ze snel een vergelijk vinden. Brussel en Wallonië hanteren veel strengere stralingsnormen, waardoor een goede dekking verzekeren veel moeilijker wordt. De keuze voor Antwerpen is ook ingegeven door de betere regelgeving."

Zitten bedrijven wel echt te wachten op 5G?

MICHAEL TRABBIA. "Consumenten zullen van het snellere 5G-netwerk kunnen profiteren, maar de grootste voordelen zullen voor zakelijke toepassingen zijn. Internet of things-toepassingen zijn nu al cruciaal voor een slimmer beheer van steden en fabrieken. 5G dat in een stroomversnelling brengen en onze competiviteit fors verbeteren omdat de upgrade veel verbeteringen met zich meebrengt: niet alleen de capaciteit vergroot enorm. Het netwerk kent ook minder vertraging, latency en de communicatie verloopt dus sneller. Bovendien is het ook nog veiliger en efficiënter te beheren."

"In de industrie kan 5G een enorme impact hebben. Traditioneel liggen fabrieken nu vol met kabels naar hun machines. De indeling van een fabriek aanpassen kan nu weken duren. Maar het wordt een kwestie van uren als al die machines draadloos kunnen communiceren. En dat is slechts een voordeel hoe de industrie meer flexibel en efficiënter gaat kunnen werken. We hebben ook onze Campus opgezet in Antwerpen door de hoge concentratie aan industriële bedrijven. Zij kunnen nu al met grootschalige toepassingen beginnen."

Zouden ze die internet of things-toepassingen ook niet kunnen gebruiken op de bestaande netwerken?

TRABBIA. "4G loopt tegen zijn limieten aan, onder meer door het stijgende datagebruik bij consumenten. We verwachten dat we tegen 2021 op verschillende locaties met een overbelast netwerk gaan zitten. Nu, Orange voert zelf die druk natuurlijk mee op. We hebben de voorbije jaren onze klanten meer data gegeven voor hetzelfde geld en abonnementen zonder datalimiet geïntroduceerd. We gaan onze capaciteit uitbreidingen, maar de overstap naar 5G is de beste oplossing."

Voor de 5G-test in Antwerpen werkt u samen met ZTE. De VS wil omwille van veiligheidsrisico's dat België en andere bondgenoten geen netwerkapparatuur van Chinese leveranciers gebruiken.

TRABBIA. "Veiligheid is belangrijk en Orange gaat daar nooit compromissen over sluiten. We zijn ons natuurlijk bewust van de moeilijke politieke situatie en we gaan ons ook altijd strikt aan de regels houden. In Antwerpen testen we nu inderdaad met ZTE, maar we hebben nog geen keuze gemaakt over de leveranciers om het volledige 5G netwerk uit te bouwen."