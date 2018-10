Meer sancties voor werklozen in Wallonië dan in Vlaanderen

Het gaat hier om sancties in de strikte zin: geen verwittigingen, maar tijdelijk een lagere uitkering of een schorsing van de werkloosheidsuitkering tot een permante uitsluiting toe. Waar er in de eerste helft van 2015 - toen het nog federale materie was - 2.171 dergelijke sancties waren in Vlaanderen, waren er dat in de eerste helft van 2018 nog 670, blijkt uit RVA-gegevens.

In Wallonië was er een daling van 6.119 naar 2.707, in Brussel van 1.933 naar 146. Voor heel België, inclusief de Duitstaligen, geeft dat een daling van 10.279 in de eerste helft van 2015 naar 3.571.

Zoekgedrag

De cijfers handelen over de mensen in de actieve beschikbaarheid. Zij krijgen een werkloosheidsuitkering, maar moeten zelf ook actief op zoek naar werk en dus solliciteren. Wie enkel in de passieve beschikbaarheid zit, moet niet solliciteren, maar mag een aangeboden job door de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten (VDAB, Forem en Actiris) niet weigeren.

'De federale regering heeft beslist om de uitkeringen niet in de tijd te beperken. Dat is een politieke keuze. Dit zou wel moeten betekenen dat de controle op het zoekgedrag en de arbeidsbereidheid van werkzoekenden heel efficiënt moet gebeuren, wat de cijfers niet laten vermoeden', reageert Monica De Jonge, directeur-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Afgelopen zomer kwam de federale regering wel een versnelde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen overeen.

Het VBO kijkt nu naar de gewesten, omdat de sanctionering na de staatshervorming sinds 2016 een regionale bevoegdheid is. Voor de werkgeversorganisatie moet de overgangsperiode stilaan achter de rug zijn. 'Er zijn in België maar liefst 145.000 openstaande vacatures. Een goede opvolging moet samengaan met een goede begeleiding. Maar men moet erover waken dat de balans tussen beide niet verloren gaat. Het activeringsbeleid moet verder geactiveerd worden', zegt De Jonge.