Een hoge fiscale druk en tegelijk een efficiënte infrastructuur. Een federalisme dat werkt. Betaalbare pensioenen en gezondheidszorg. Een genereus, maar zeer streng migratiebeleid. Australië, bijna een jaar de thuisbasis van Trends-columnist Marc De Vos, is een referentie voor België en Vlaanderen.

Sydney is na Wenen en Melbourne de meest aangename stad om te wonen, volgens de jongste Economist Intelligence Unit. We schuiven de ranking onder de neus van professor Marc De Vos, decaan aan de rechtenfaculteit van Macquarie University in Sydney. De specialist arbeidsrecht en de oprichter en ex-directeur van de denktank Itinera beaamt: "Een van de redenen waarom Sydney zo leuk is, is de brede waaier aan vervoersmogelijkheden. De stad telt 40.000 tot 50.000 Uber-chauffeurs. Er zijn taxi's, er is de metro. Het wegennet is formidabel en de stad beleeft een infrastructuurboom. De komende tien jaar worden miljarden dollars geïnvesteerd in transportinfrastructuur. Je betaalt afhankelijk van waar en wanneer je rijdt."

...