Het Verenigd Koninkrijk en Japan hebben een handelsakkoord gesloten. Het is het eerste grote akkoord sinds de brexit eind januari, zo heeft de Britse regering vrijdag aangekondigd.

'Het vrijhandelsakkoord met Japan is de eerste grote overeenkomst van het Verenigd Koninkrijk als commercieel onafhankelijke staat', klinkt het vrijdag bij het Britse ministerie voor Internationale Handel. Vrijdagochtend sloten Lizz Truss, Brits minister van Internationale Handel, en Toshimitsu Motegi, de Japanse minister van Buitenlandse Zaken, via videoconferentie een principeakkoord af.

Het handelsverdrag is bedoeld om de handel met Japan met ongeveer 15,2 miljard pond (16,4 miljoen euro) te verhogen. Door de overeenkomst zal 99 procent van de export naar Japan tariefvrij zijn. Het Britse ministerie voor Internationale Handel benadrukt dat de deal veel voordelen heeft op het vlak van industrie, landbouw en technologie.

Het handelsverdag met Japan is een opsteker voor het Verenigd Koninkrijk, dat op 31 januari de EU verliet. Premier Boris Johnson wil tegen eind dit jaar ook de onderhandelingen over een nieuw handelsakkoord met de EU afgerond hebben, al is dat volgens velen een onrealistische deadline.

Amerikaans president Trump liet zelf al weten een handelsakkoord te willen met het Verenigd Koninkrijk.

