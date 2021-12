Alle aandacht is gericht op de Amerikaanse centrale bank, de Fed. Of en wanneer ze de rente zal verhogen, weten we woensdagavond na haar beleidsvergadering.

Deze week is centralebankweek. Zo'n tien centrale banken uit belangrijke economische machtsblokken houden deze week monetaire beleidsvergaderingen. De belangrijkste zijn de Europese Centrale Bank (ECB) en de Fed.

Inflatie niet langer tijdelijk

Op de financiële markten zijn alle ogen gericht op de Fed. Het Fed-bestuur, met voorzitter Jerome Powell op kop, heeft lang volgehouden dat de inflatie-opstoot van de laatste maanden tijdelijk was en vooral te wijten was aan hogere prijzen op de energiemarkt en tekorten van onder meer halfgeleiders door knelpunten in de wereldwijde aanvoerketens. Zolang de Fed dat narratief aanhield, gingen de financiële markten ervan uit dat ze haar soepele geldbeleid zou aanhouden en dat er niet onmiddellijk een renteverhoging zit aan te komen.

De laatste weken lijkt de Fed daar echter van af te stappen. Ze maakte een serieuze bocht wat betreft inflatie. Die zou minder tijdelijk zijn dan gedacht. De vraag is wat de Fed daaraan wil doen als ze daarvan overtuigd is. Tijdens haar laatste vergadering had ze al beslist het opkoopprogramma van obligaties, de zogenaamde quantitative easing of QE, terug te schroeven. Die eerste aankondiging veroorzaakte weinig deining op de financiële markten omdat Fed-bestuurders er ver op voorhand over hadden gecommuniceerd.

De verwachtingen voor de vergadering van vandaag zijn dat de Fed het QE-programma versneld terugschroeft, waardoor het in maart is afgelopen en ze vanaf april geen obligaties meer op de financiële markten zal opkopen. Daarmee verdwijnt een belangrijke speler op de financiële markten, maar voorlopig lijken die daar vrede mee te hebben.

Daarnaast is het afwachten of de Fed in 2022 haar rentebeleid zal aanpassen om aan de oplopende inflatie tegemoet te komen. Daarover zijn de verwachtingen van de analisten en de markten de laatste maanden serieus aangepast. Een jaar geleden verwachtte bijna niemand dat de Fed voor 2023 de rente zou verhogen. Nu verwacht men volgend jaar twee tot drie renteverhogingen, mogelijk al vanaf maart, maar waarschijnlijk vanaf de zomer. Voor de vergadering van vandaag is het uitkijken of Fed-voorzitter Powell al expliciet iets zal zeggen over wanneer hij de eerste renteverhoging verwacht door te voeren.

Een andere reden waarom de Fed assertiever zal reageren op de inflatie-opstoot, is het herstel op de Amerikaanse arbeidsmarkt. De werkloosheidscijfers zullen naar verwachtingen dalen tot 4,8 procent eind dit jaar en 3,8 procent volgend jaar. Een krappe arbeidsmarkt en een langer dan verwacht hoge inflatie vergroten de kans op monetaire verkrapping.

Twijfels over economisch herstel

Enkel de economische groei is een groot vraagteken en kan voor twijfel zorgen. De obligatiemarkten lijken momenteel voor 2022 geen sterk genoeg economisch herstel te verwachten waarop de Fed agressief de rente zou moeten optrekken. De Amerikaanse tienjaarsobligaties blijven tegen relatief lage rendementen noteren. Veel investeerders hebben geen goed oog in de economische vooruitzichten en nemen daartoe hun toevlucht als veilige haven.

Veel hangt af van hoe de inflatie, de economische groei en de coronapandemie de komende maanden evolueren. Als de inflatie hardnekkig hoog blijft, zal de Fed meer geneigd zijn vanaf maart een eerste renteverhoging door te voeren. Het gevaar is echter dat als de inflatie niet gedreven wordt door een hogere economische vraag, maar eerder door knelpunten in het aanbod, zo'n renteverhoging averechts kan werken. Er is een scenario denkbaar waarin de Fed de rente verhoogt net op het moment dat alle problemen in de wereldwijde aanvoerketens zijn opgelost en ze daarmee een mogelijke relance in de kiem smoort en een recessie uitlokt.

Corona maakt dat de puzzel nog moeilijker te leggen is voor de Fed. Momenteel is het gissen naar hoe zwaar de pandemie zal wegen op het economische herstel door bijvoorbeeld nieuwe lockdowns of andere nadelige gevolgen van stijgende besmettingen.

De aandelenmarkten zijn er alleszins niet gerust op voor de komende periode en vertoonden de afgelopen dagen veel volatiliteit, iets waar beleggers zich de komende maanden steeds meer aan mogen verwachten. Hoe meer reëel en nabij een nakende renteverhoging is, hoe meer de aandelenmarkt tijdelijk in de uitverkoop zal gaan, vooral de groeiaandelen.

