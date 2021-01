Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) geeft in Trends Talk een concrete inkijk in het nieuw datanutsbedrijf, dat een sleutelrol moet krijgen in de veilige opslag van onze data. Hij is de eerste politieke gast in het nieuwe tv-programma van Trends en Kanaal Z. De minister-president gaat ook uitgebreid in op het relanceprogramma van zijn regering.

De Vlaamse regering begint de komende maanden met het opstarten van een nieuw, groot datanutsbedrijf. Dat bedrijf moet ervoor zorgen dat alle mogelijke informatie en data die er in Vlaanderen beschikbaar zijn, kunnen worden samengebracht, zowel vanuit de overheid als vanuit de privésector. Data is volgens Jambon het nieuwe goud voor allerlei toepassingen, zoals apps of om administratie te versnellen.

Jan Jambon is de eerste politieke gast in het nieuw programma Trends Talk, een samenwerking tussen het magazine Trends en Kanaal Z . In een gesprek met Jan De Meulemeester licht Jambon uitgebreid de relanceplannen toe van de Vlaamse regering. 4.3 miljard euro wordt vrijgemaakt om Vlaanderen door de coronacrisis te loodsen. Hoe zal de regering dat relancebeleid de komende maanden uitrollen?

Digitalisering

De Vlaamse regering zet onder meer in op een verdere digitalisering en Jambon geeft in het interview - te bekijken onderaan dit artikel - alvast een inkijk in de plannen voor de oprichting van een Vlaams datanutsbedrijf. Vlaanderen wil zo'n instelling naar analogie van de oprichting van Telenet in de jaren negentig, toen internet haar intrede deed. 'Telenet Vlaanderen', dat destijds de impuls moest geven aan de digitalisering, werd later een privébedrijf.

'De toekomst zal datagedreven zijn. Als we zien welke apps we vandaag allemaal gebruiken, dan zal dat gebruik in toekomst enkel nog toenemen', aldus de minister-president. ''Die apps vertrekken altijd vanuit data die uit verschillende bronnen moeten komen. Dat is een heel huzarenstuk om met de verschillende leveranciers van die data afspraken te maken. Als we dat kunnen samenbrengen, dan kunnen we de veiligheid, de privacy en de toegankelijkheid van die data garanderen', klinkt het.

'Geen staatsbedrijf'

Jambon heeft een duidelijke filosofie voor ogen. 'Laten we al die verschillende leveranciers van data samenbrengen. Laten we vooral zorgen dat er privacy gegarandeerd wordt en dat die data beschermd zijn. Daarna kunnen we ervoor zorgen dat zij die met die data toepassingen ontwikkelen uw en mijn leven beter maken, op een eenvoudige, transparante manier.'

'Vanuit Vlaanderen gaan we een bedrijf opstarten dat zo snel mogelijk een privébedrijf wordt. Het is niet de bedoeling om er een publiek staatsbedrijf bij te maken. We gaan wel de impuls geven vanuit Vlaanderen. Hopelijk pikt de privésector daarop in en kunnen we dat doorgeven', aldus de Vlaams minister-president.

U kunt het volledige interview met Jan Jambon in Trends Talk bekijken op Kanaal Z vanaf zaterdag 11 uur, of nu al hieronder:

