Investeringspact schuift voor 150 miljard euro investeringen naar voren

Om het investeringsniveau in ons land op te krikken, zijn er tegen 2030 voor ongeveer 150 miljard euro aan investeringen nodig. Dat staat in het eindverslag van het Strategisch Comité, dat premier Charles Michel in het leven riep om een nationale investeringsstrategie uit te werken.