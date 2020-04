Het Internationaal Muntfonds IMF maakt noodhulp vrij voor 25 kwetsbare landen die getroffen worden door het coronavirus. De betrokken landen moeten zes maanden lang geen schulden afbetalen aan het IMF. De vrijgekomen middelen kunnen ze besteden aan gezondheidszorg, kondigt IMF-topvrouw Kristalina Georgieva aan.

Het gaat om Afghanistan, Benin, Burkina Faso, de Centraal Afrikaanse Republiek, Tsjaad, de Comoren, de Democratische Republiek Congo, Gambia, Guinee, Guinee-Bissau, Haïti, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tomé en Principe, Sierra Leone, de Salomonseilanden, Tadjikistan, Togo en Jemen.

De schuldverlichting past in het kader van het rampenfonds van het IMF dat geld vrijmaakt voor de meest kwetsbare landen wanneer die getroffen worden door bijvoorbeeld een natuurramp of een zware epidemie. Het fonds heeft een totale capaciteit van 500 miljoen dollar.

Onder meer het Verenigd Koninkrijk en Japan leverden al een grote bijdrage, ook Nederland en China lieten weten geld te zullen vrijmaken. IMF-directrice Kristalina Georgieva roept ook andere landen op geld te doneren om de armste IMF-leden te helpen in de bestrijding van het coronavirus.

Het gaat om Afghanistan, Benin, Burkina Faso, de Centraal Afrikaanse Republiek, Tsjaad, de Comoren, de Democratische Republiek Congo, Gambia, Guinee, Guinee-Bissau, Haïti, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tomé en Principe, Sierra Leone, de Salomonseilanden, Tadjikistan, Togo en Jemen. De schuldverlichting past in het kader van het rampenfonds van het IMF dat geld vrijmaakt voor de meest kwetsbare landen wanneer die getroffen worden door bijvoorbeeld een natuurramp of een zware epidemie. Het fonds heeft een totale capaciteit van 500 miljoen dollar. Onder meer het Verenigd Koninkrijk en Japan leverden al een grote bijdrage, ook Nederland en China lieten weten geld te zullen vrijmaken. IMF-directrice Kristalina Georgieva roept ook andere landen op geld te doneren om de armste IMF-leden te helpen in de bestrijding van het coronavirus.