99,7 procent van de inwoners van Taiwan die in quarantaine moesten, bleven effectief veertien dagen in hun kot. Dat hoge slaagpercentage is te danken aan zware boetes, maar ook aan voedselpakketten. Mede daardoor heeft het eiland al 200 dagen geen enkele lokale uitbraak meer van het coronavirus.

"340.000 mensen offerden veertien dagen van hun tijd op zodat 23 miljoen mensen normaal kunnen leven." Chen Chien-jen, epidemioloog en tot voor kort de vicepresident van Taiwan, vatte het de afgelopen week goed samen in een interview aan Bloomberg. Zich houden aan quarantaine- of isolatieregels is een kwestie van burgerzin met een extreem hoog rendement. Taiwan is daardoor al meer dan 200 dagen zo goed als virusvrij, een record.Een eiland kan veel gemakkelijker zijn grenzen sluiten en het reisverkeer controleren. Maar succes komt wanneer geluk en voorbereiding elkaar treffen. Taiwan was goed voorbereid. Het had een goed plan ontwikkeld nadat het in 2003 door de SARS-epidemie was verrast. Mondmaskers werden direct massaal verdeeld, maar de quarantainemaatregelen waren het sluitstuk. De quarantaine ging direct ook heel breed. Taiwan gaat voor een doorgedreven contact tracing. Volgens Bloomberg werden in Taiwan gemiddeld twintig tot dertig contacten opgespoord per bevestigde besmetting. Zij moeten veertien dagen in quarantaine, ook al testen ze negatief. Slechts zo'n duizend (0,3 procent) van de 340.000 mensen die het voorbije jaar in quarantaine moesten, hielden zich niet aan de regels. De overheid hield de mensen in de hand met onder meer zware boetes die kunnen oplopen tot omgerekend 30.000 euro. Maar ze zorgde tegelijk voor steun met een maaltijden- en boodschappendienst en een chatrobot om de eenzaamheid te doorbreken.Zuid-Korea hanteert een gelijkaardige aanpak. "Koreanen en buitenlanders die positief testen, moeten naar een speciale faciliteit", zegt Frederik De Potter, handelsattaché van Flanders Investment & Trade, vanuit Seoel. "Daarvoor moeten ze een beperkte vergoeding betalen. Ze krijgen er eten. Bij aankomst in Zuid-Korea moet iedereen veertien dagen in quarantaine, zelfs met een negatieve test. Er zijn hotels voor wie zich niet thuis kan isoleren. Er zijn ook boodschappenpakketten beschikbaar. Maar maaltijdbezorging is hier sowieso goed uitgebouwd."Ook in Vlaanderen test men een gelijkaardige systematische aanpak uit. W13, een koepelorganisatie van dertien OCMW's in en rond Kortrijk, was deze zomer een van de pioniers in aanvullende lokale contact tracing en biedt ook ondersteuning aan. "In ons werkgebied hebben 1700 gezinnen een of meerdere bevestigde besmettingen", zegt voorzitter Philippe De Coene, ook schepen van Armoedebestrijding in Kortrijk. "Meestal zijn de mensen voldoende geïnformeerd en kunnen ze zelfstandig in quarantaine gaan. De controle is wel moeilijk, een maatschappelijk werker is geen gendarme. Zo'n 140 kwetsbare huishoudens worden intensiever begeleid met bezoeken, een boodschappendienst of maaltijden aan huis. De voorbije twee weken merken we een kentering. De mensen zijn veel beter op de hoogte, omdat ze bang zijn geworden van de berichtgeving en besmettingen in hun dichte kring zien. Het is een heel vervelende paradox. Pas als het te laat is, zien mensen het belang in van preventieve maatregelen."