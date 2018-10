Hoe België evolueerde van overcapaciteit tot stroomtekort

"In Duitsland wordt de Energiewende gedragen door alle politieke partijen. In België wordt de energiestilstand bij de federale regering ook gedragen door alle partijen." De conclusie van Ronnie Belmans, de CEO van Energyville, het onderzoekscentrum voor de duurzame energiebevoorrading van steden, is vlijmscherp. "In principe moet een energiesysteem ertegen kunnen als plots een van zijn elementen uitvalt. Dat is het zogenaamde N-1 criterium. Doordat vijf van de zeven kerncentrales stilliggen, bevindt het systeem zich in een N-5 toestand. Dat is om bang van te worden."

...