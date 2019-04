'Het Verenigd Koninkrijk wordt een gigantisch belastingparadijs'

Het Verenigd Koninkrijk werkt aan een meer competitieve economie op 30 kilometer van de Belgische kust. Dat zegt Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes.

Let op, beste Europese Unie, want aan de overkant van het Kanaal wordt gewerkt aan een gigantisch belastingparadijs voor ondernemingen. De Britse regering wil ondernemers en bedrijven naar het Verenigd Koninkrijk lokken door verder het mes te zetten in de belastingen. De ruggengraat van een aantrekkelijke post-brexit-economie zal worden gebouwd met lage belastingen, slimme regulatie, een uitgebreide dienstverlening en het financiële centrum Londen. Hoe harder Europa het brexitspel speelt, hoe scherper het antwoord van het Verenigd Koninkrijk zal zijn om de economie competitief te houden.

