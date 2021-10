De gascrisis wordt gezien als de voorbode van een bijna onuitvoerbare en peperdure energieomslag, op de kap van de mensen. Dat hoeft zo niet te zijn, zegt Trends-hoofdredacteur Wim Verhoeven.

Een latte macchiato is veertien keer slechter voor het klimaat dan een espresso. Een tijdje geleden stond dat groot en duidelijk in een van de Vlaamse kranten. Ik drink veel koffie. Altijd zwart. Voor één keer hoefde ik me dus niet aangesproken te voelen. Soms heeft een mens gewoon geluk.

Het was een van de vele onheilsberichten die we dagelijks - of elke minuut als je wil - over ons heen gekieperd krijgen als het gaat over duurzaamheid, diversiteit en andere zeer terechte uitdagingen van onze tijd. Duurzaamheid is hot. Dat leidt ertoe dat iedereen maar wat door elkaar begint te schreeuwen. Bedrijven claimen van alles dat ze niet waarmaken. Media, drukkingsgroepen en politieke partijen preken voor eigen kerk. Het opbod is groot, ook al bedoelen velen het goed. Maar de vraag rijst of we onszelf daar een dienst mee bewijzen. Petje af voor de manier waarop vooral jongeren de klimaatkwestie bovenaan op de agenda hebben gekregen. Het is een gouden generatie. Maar wie surft op de golven met onheilsberichten die lekker weglezen, wie het debat probeert te kapen om een sinistere agenda door te drukken, wie mensen onterecht bang maakt of opzij schuift, gaat beter eens voor de spiegel staan. Klimaat, biodiversiteit, inclusiviteit, sociaal en ethisch verantwoord ondernemen zijn ernstige thema's. Te ernstig om zomaar te misbruiken.

Het klimaat is te belangrijk om zomaar te misbruiken.

Een jaar geleden introduceerde Trends het label 'Change the Game'. Mensen, bedrijven en ideeën die onze wereld beter maken, krijgen sindsdien dat keurmerk. Er wordt ernstig over gewaakt. Greenwashing willen we niet. Een bijna eindeloze reeks verhalen hebben we gebracht om mensen te inspireren en aan te zetten anders naar onze wereld, onze economie en ons leven te kijken. Sinds het weer mag, spreek ik best veel ondernemers. "Ik denk dat ik 40 procent van mijn tijd aan CO2 besteed", vertrouwde de CEO van een internationaal bedrijf me onlangs toe. Iedereen is zoekende, iedereen wil leren. Het liefst met een espresso, maar desnoods met een latte macchiato in de hand.

Vanaf vandaag schakelt Trends een versnelling hoger omdat we voor belangrijke weken staan. Ook al zijn wereldwijde klimaatakkoorden moeilijk afdwingbaar, toch kunnen we het belang van COP26, de klimaatconferentie die begin november plaatsvindt in Glasgow, nauwelijks overschatten. Trends neemt u de komende weken mee naar de wereld van morgen. We denken na over wat beter kan aan ons economisch systeem. We leggen uit waar diplomatieke kansen liggen voor de Europese Green Deal. En we kijken naar belangrijke sectoren waar snel een verschil moet worden gemaakt. Geen gepruts in de marge, maar echte vooruitgang. In deze Trends leest u over de problematische cementindustrie. Een topvervuiler. Maar er zijn oplossingen voor haar enorme CO2-uitstoot. U leest ook een uitstekende analyse over de energietransitie. De huidige gascrisis maakt de mensen bang. Ze wordt gezien als de voorbode van een bijna onuitvoerbare en peperdure energieomslag, op de kap van de mensen. U kunt lezen waarom dat niet zo hoeft te zijn. Moedige keuzes moeten worden gemaakt, innovatie blijft extreem belangrijk, maar de totale energiekosten hoeven nauwelijks groter te zijn dan die van vandaag. Zo'n analyse hebt u nog niet te vaak gelezen.

Een jaar geleden zijn we het pad van 'Change the Game' ingeslagen, omdat ondernemend Vlaanderen ermee bezig is. We proberen dat objectief te doen, zonder roze bril maar evengoed zonder gratuite sensatie. Als u samen met ons hebt geleerd dat de waarheid meestal veel minder zwart-wit is dan de hardste roepers beweren, dan zijn we al ver. Vanaf nu vier weken Glasgow in Trends. Maar eerst trek ik naar mijn favoriete koffiebar.

Lees ook: Een streng klimaatbeleid is geen economische zelfmoord

Een latte macchiato is veertien keer slechter voor het klimaat dan een espresso. Een tijdje geleden stond dat groot en duidelijk in een van de Vlaamse kranten. Ik drink veel koffie. Altijd zwart. Voor één keer hoefde ik me dus niet aangesproken te voelen. Soms heeft een mens gewoon geluk. Het was een van de vele onheilsberichten die we dagelijks - of elke minuut als je wil - over ons heen gekieperd krijgen als het gaat over duurzaamheid, diversiteit en andere zeer terechte uitdagingen van onze tijd. Duurzaamheid is hot. Dat leidt ertoe dat iedereen maar wat door elkaar begint te schreeuwen. Bedrijven claimen van alles dat ze niet waarmaken. Media, drukkingsgroepen en politieke partijen preken voor eigen kerk. Het opbod is groot, ook al bedoelen velen het goed. Maar de vraag rijst of we onszelf daar een dienst mee bewijzen. Petje af voor de manier waarop vooral jongeren de klimaatkwestie bovenaan op de agenda hebben gekregen. Het is een gouden generatie. Maar wie surft op de golven met onheilsberichten die lekker weglezen, wie het debat probeert te kapen om een sinistere agenda door te drukken, wie mensen onterecht bang maakt of opzij schuift, gaat beter eens voor de spiegel staan. Klimaat, biodiversiteit, inclusiviteit, sociaal en ethisch verantwoord ondernemen zijn ernstige thema's. Te ernstig om zomaar te misbruiken. Een jaar geleden introduceerde Trends het label 'Change the Game'. Mensen, bedrijven en ideeën die onze wereld beter maken, krijgen sindsdien dat keurmerk. Er wordt ernstig over gewaakt. Greenwashing willen we niet. Een bijna eindeloze reeks verhalen hebben we gebracht om mensen te inspireren en aan te zetten anders naar onze wereld, onze economie en ons leven te kijken. Sinds het weer mag, spreek ik best veel ondernemers. "Ik denk dat ik 40 procent van mijn tijd aan CO2 besteed", vertrouwde de CEO van een internationaal bedrijf me onlangs toe. Iedereen is zoekende, iedereen wil leren. Het liefst met een espresso, maar desnoods met een latte macchiato in de hand. Vanaf vandaag schakelt Trends een versnelling hoger omdat we voor belangrijke weken staan. Ook al zijn wereldwijde klimaatakkoorden moeilijk afdwingbaar, toch kunnen we het belang van COP26, de klimaatconferentie die begin november plaatsvindt in Glasgow, nauwelijks overschatten. Trends neemt u de komende weken mee naar de wereld van morgen. We denken na over wat beter kan aan ons economisch systeem. We leggen uit waar diplomatieke kansen liggen voor de Europese Green Deal. En we kijken naar belangrijke sectoren waar snel een verschil moet worden gemaakt. Geen gepruts in de marge, maar echte vooruitgang. In deze Trends leest u over de problematische cementindustrie. Een topvervuiler. Maar er zijn oplossingen voor haar enorme CO2-uitstoot. U leest ook een uitstekende analyse over de energietransitie. De huidige gascrisis maakt de mensen bang. Ze wordt gezien als de voorbode van een bijna onuitvoerbare en peperdure energieomslag, op de kap van de mensen. U kunt lezen waarom dat niet zo hoeft te zijn. Moedige keuzes moeten worden gemaakt, innovatie blijft extreem belangrijk, maar de totale energiekosten hoeven nauwelijks groter te zijn dan die van vandaag. Zo'n analyse hebt u nog niet te vaak gelezen. Een jaar geleden zijn we het pad van 'Change the Game' ingeslagen, omdat ondernemend Vlaanderen ermee bezig is. We proberen dat objectief te doen, zonder roze bril maar evengoed zonder gratuite sensatie. Als u samen met ons hebt geleerd dat de waarheid meestal veel minder zwart-wit is dan de hardste roepers beweren, dan zijn we al ver. Vanaf nu vier weken Glasgow in Trends. Maar eerst trek ik naar mijn favoriete koffiebar.