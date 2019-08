De handelsoorlog tussen China en de VS escaleert. Peking devalueert maandag de Chinese munt naar het laagste peil in tien jaar. Chinese overheidsbedrijven mogen bovendien geen Amerikaanse landbouwproducten meer invoeren.

De Chinese munt - de yuan - verzwakte maandagochtend met meer dan een procent tot 7,024 yen per dollar. Het is de eerste keer sinds 2010 dat de symbolische drempel van 7 yuan ten opzichte van de dollar werd bereikt.

China heeft ruim een jaar lang geprobeerd om de Amerikaanse president Donald Trump te bewegen af te zien van hogere importtarieven, maar dat is niet gelukt.

Integendeel. Trump stelde het handelsconflict met China vorige week weer op scherp door aan te kondigen dat er vanaf 1 september bijkomende heffingen op de import van Chinese goederen in de VS worden ingevoerd. In een reactie daarop slaat China nu terug met een zwakkere munt, wat de export stimuleert en de import beperkt. Peking maant de staatsbedrijven bovendien aan om de invoer van Amerikaanse landbouwproducten op te schorten.

Een devaluatie van de munt is niet zonder risico voor China. Halfweg 2015 leidde een zwakkere munt tot een uitstroom van kapitaal, hoewel de huidige strengere kapitaalcontroles dit keer mogelijk een uitstroom kunnen helpen voorkomen. Een goedkopere yuan kan overigens ook leiden tot nog meer represailles van de Amerikaanse president.

De nieuwe fase in het handelsconflict tussen de twee economische grootmachten zetten maandag in ieder geval de financiële markten onder druk. Beleggers zoeken hun heil in 'veilige' investeringen als goud, de Japanse yen en Amerikaanse staatsobligaties.