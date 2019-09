De kans is klein dat er de komende jaren een verhoging van het inschrijvingsgeld komt, zegt Trends-redacteur Roeland Byl.

Over enkele weken start het nieuwe academiejaar aan de universiteiten en de hogescholen. Er gaat 3 miljard euro naar het Vlaamse hoger onderwijs. Het gros daarvan is publieke financiering, al halen de universiteiten de jongste jaren steeds meer private inkomsten binnen, bijvoorbeeld uit contractonderzoeken.

De universiteiten en de hogescholen klagen dat hun financiering een boost kan gebruiken. Dat komt onder meer doordat de stijgende studentenaantallen en de financiering geen gelijke tred houden. Zo steeg het budget van de vijf Vlaamse universiteiten het afgelopen decennium met 22 procent, maar het aantal studenten is verdubbeld.

Uit het recente OESO-rapport Education at a Glance blijkt dat de bijdrage van de Belgische gezinnen aan de financiering van het hoger onderwijs behoort bij de laagste in Europa. De verhoging van het inschrijvingsgeld is daarom een van de mogelijkheden om het budget op te krikken. Onder experts groeit een consensus dat zo'n verhoging én de uitbreiding van het beurzensysteem het hoger onderwijs toegankelijk kunnen houden.

Geen hoger inschrijvingsgeld voor hoger onderwijs.

Toch is de kans klein dat er de komende jaren een verhoging van het inschrijvingsgeld komt. Voor het Vlaamse ondernemingennetwerk Voka is dat zelfs geen lobbyprioriteit, omdat het inschrijvingsgeld tijdens de vorige legislatuur al licht is opgetrokken. Voor niet-beursstudenten legde minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) het plafond op 890 euro. Daarmee bleef de stijging onder de psychologische grens van 1000 euro en is studeren in Vlaanderen nog altijd goedkoper dan in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

De voorstanders van een toegankelijk hoger onderwijs moeten wel beseffen dat die relatief betaalbare inschrijvingsgelden vooral een cadeau zijn voor de middenklasse en de hogere klasse.