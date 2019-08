Het trackrecord van het begrotingsbeleid van de voorbije twintig jaar is ronduit slecht, zegt Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes.

Het Belgische begrotingsevenwicht is als het monster van Loch Ness. Enkel politici zien het nog opduiken, vlak voor verkiezingen, maar eigenlijk bestaat het al lang niet meer. Ook de volgende regeringen zullen de kwalijke gewoonte overnemen de gezondmaking van de overheidsfinanciën uit te stellen. De recente ontsporing van de begroting is géén gevolg van het uitblijven van een federale regering. Was het maar zo eenvoudig. De Belgische begrotingsmalaise kent veel diepere oorzaken, die niet in een handomdraai op te lossen zijn.

