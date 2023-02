De Federal Reserve, het stelsel van Amerikaanse centrale banken, heeft het belangrijkste rentetarief in de Verenigde Staten voor de achtste keer op rij verhoogd. Maar het ritme van de verhogingen werd zoals verwacht verder teruggeschroefd.

De rente wordt met 25 basispunten opgekrikt tot een bandbreedte van 4,50 tot 4,75 procent. In december was het verhogingstempo al teruggeschroefd naar 50 basispunten, na vier renteverhogingen van telkens 75 basispunten. Die waren nodig om de galopperende inflatie onder controle te krijgen.

De inflatie lijkt intussen stilaan over haar piek heen. In december lagen de prijzen van consumptieproducten nog 6,5 procent hoger dan een jaar eerder. Dat was het laagste niveau in ruim een jaar tijd. Voorts vertraagt de economische groei. Dat zijn signalen dat de agressieve renteverhogingen van de voorbije maanden hun vruchten afwerpen.

Toch zijn er weinigen die geloven dat het einde van de renteverhogingen al in zicht is. De inflatiedoelstelling bedraagt immers 2 procent. De verwachting is dat het rentetarief boven de 5 procent zal gaan en daar een tijd boven zal blijven.

Fed-voorzitter Jerome Powell beklemtoont woensdag in een toelicht bij het rentebesluit dat er inderdaad sprake is van een afkoeling van de Amerikaanse economie, maar dat de arbeidsmarkt nog erg krap is. Zo liggen de cijfers over het aantal vacatures veel hoger dan verwacht, ondanks de huidige ontslagrondes bij Amerikaanse bedrijven.

Powell ziet voor dit jaar in elk geval geen ruimte voor renteverlagingen, als de economie zich verder ontwikkelt zoals verwacht.

Donderdag komt de Europese Centrale Bank (ECB) ook met een rentebesluit. Hier wordt een verhoging met 50 basispunten verwacht.

