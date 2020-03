De Amerikaanse Centrale Bank heeft dinsdag onverwachts de rente verlaagd met een half procentpunt.

Met de renteverlaging wil de Fed (Federal Reserve) de Amerikaanse economie beschermen tegen een uitbraak van het coronavirus.

'De fundamenten van de Amerikaanse economie blijven sterk, maar het coronavirus vormt een 'ontwikkelend' risico voor de economische activiteit', luidt het in een verklaring.

Met het oog op dat risico besliste de Federal Reserve unaniem de rente te verlagen. De rentevoet wordt verlaagd naar een vork van 1 tot 1,25 procent.

De Fed zegt voorts de situatie en de impact op de economie nauwgezet te volgen en gepast op te treden om de economie te ondersteunen. De beslissing van de Amerikaanse Centrale Bank om de rente te verlagen komt onverwacht. De volgende zitting was pas binnen twee weken gepland. De laatste keer dat de Amerikaanse centrale bank tussentijds in de rente knipte was in oktober 2008, toen de financiële crisis losbrak.

Kort na de aankondiging van de renteknip liet president Trump via Twitter weten dat de Federal Reserve haar monetair beleid nog meer moet versoepelen en de rente nog meer moet verlagen. De Fed moet in lijn komen met de andere landen en concurrenten, oordeelt de president.

The Federal Reserve is cutting but must further ease and, most importantly, come into line with other countries/competitors. We are not playing on a level field. Not fair to USA. It is finally time for the Federal Reserve to LEAD. More easing and cutting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2020

Het aantal mensen dat in de Verenigde Staten is overleden door het coronavirus is inmiddels gestegen naar zes. De Amerikaanse 'Centers for Disease Control and Prevention' melden een lijst van meer dan 90 besmette patiënten in de Verenigde Staten, van wie een groot deel gerepatrieerd werd uit het Diamond Princess-cruiseschip dat in Japan in quarantaine was geplaatst.

Ook elders in de wereld ondernemen de overheden actie om de gevolgen van het uitdijende coronvirus zoveel mogelijk af te remmen. Zo heeft de Australische Centrale Bank eerder al de rente verlaagd om de negatieve economische impact van het virus te verzachten. ECB-voorzitter Christine Lagarde liet maandagavond in een verklaring op haar beurt verstaan dat de Europese Centrale Bank klaar staat om de Europese economie te beschermen in de strijd tegen het coronavirus.

Intussen staan de G7, de groep van zeven grootste industrielanden, klaar om de wereldeconomie te ondersteunen, nu het coronavirus zich steeds verder verspreidt. Volgens een verklaring van onder meer de ministers van Financiën van de G7-landen kunnen hierbij ook fiscale maatregelen worden genomen, met een mogelijk effect op de begroting.

