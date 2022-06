Europa gaat een lastige winter tegemoet nu Rusland de levering van aardgas terugschroeft. "De reactie van de Europese Unie op de energiecrisis is lauw. Ik mis een gevoel van hoogdringendheid bij de beleidsmakers", zegt Mathieu Blondeel, die als expert in de geopolitiek van energie verbonden is aan de Britse Warwick Business School.

Hoe moeten beleidsmakers reageren op het dreigend tekort aan aardgas?

"De CEO's van de Franse energiereuzen als Total en Engie vragen om het energieverbruik te verminderen, omdat het risico op schaarste tijdens de volgende winter groot is. De politici moeten die boodschap overnemen. Je zou de grote industriële verbruikers kunnen vergoeden als ze hun aardgasverbruik verminderen."

Hoe kritiek is de situatie?

"In de zomer maken aardgasleveranciers normaal gebruik van de lage prijzen om de voorraden aan te vullen voor de winter. Maar de prijzen zijn nu al torenhoog. Er zullen deze winter misschien geen fysieke tekorten zijn als de industrie het verbruik vermindert, maar we lopen een enorm prijsrisico. Op grote schaal lng importeren uit de VS of Qatar tegen lagere prijzen is uitgesloten. De vraag verminderen is prioritair."

Dankzij Zeebrugge geniet België wel van een gediversifieerde aardgastoevoer.

"Ja, dat vermindert ons bevoorradingsrisico, maar het prijsrisico blijft gigantisch. In geval van schaarste zijn we ook verplicht aardgas door te sturen naar EU-landen met tekorten. Of die regeling zal standhouden? Op het hoogtepunt van de covid-crisis was er vaccinnationalisme. Straks krijg je misschien aardgasnationalisme."

Blijft deze crisis aanslepen?

"Een cruciale vraag is in welke mate onze bevolking bereid blijft de economische prijs te betalen voor onze steun aan Oekraïne. Op langere termijn hebben we geen andere keuze dan te investeren in hernieuwbare energie, een lager energieverbruik en een diversificatie van de energiebevoorrading."

Hoe moeten beleidsmakers reageren op het dreigend tekort aan aardgas?"De CEO's van de Franse energiereuzen als Total en Engie vragen om het energieverbruik te verminderen, omdat het risico op schaarste tijdens de volgende winter groot is. De politici moeten die boodschap overnemen. Je zou de grote industriële verbruikers kunnen vergoeden als ze hun aardgasverbruik verminderen."Hoe kritiek is de situatie?"In de zomer maken aardgasleveranciers normaal gebruik van de lage prijzen om de voorraden aan te vullen voor de winter. Maar de prijzen zijn nu al torenhoog. Er zullen deze winter misschien geen fysieke tekorten zijn als de industrie het verbruik vermindert, maar we lopen een enorm prijsrisico. Op grote schaal lng importeren uit de VS of Qatar tegen lagere prijzen is uitgesloten. De vraag verminderen is prioritair."Dankzij Zeebrugge geniet België wel van een gediversifieerde aardgastoevoer."Ja, dat vermindert ons bevoorradingsrisico, maar het prijsrisico blijft gigantisch. In geval van schaarste zijn we ook verplicht aardgas door te sturen naar EU-landen met tekorten. Of die regeling zal standhouden? Op het hoogtepunt van de covid-crisis was er vaccinnationalisme. Straks krijg je misschien aardgasnationalisme."Blijft deze crisis aanslepen?"Een cruciale vraag is in welke mate onze bevolking bereid blijft de economische prijs te betalen voor onze steun aan Oekraïne. Op langere termijn hebben we geen andere keuze dan te investeren in hernieuwbare energie, een lager energieverbruik en een diversificatie van de energiebevoorrading."