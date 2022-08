De Europese prijs voor aardgas heeft woensdagavond tijdens de handel voor het eerst sinds maart de kaap van 300 euro per megawattuur (MWh) overschreden. Finaal sloot de gasprijs op 292,15 euro, een nieuw record aan de slotbel en ongeveer 23 euro meer dan daags voordien.

De prijzen pieken omdat de vrees leeft dat Rusland de gaskraan naar Europa verder zou dichtdraaien na nieuw onderhoud aan de Nord Stream-pijplijn naar Duitsland.

De toonaangevende Nederlandse prijs voor aardgas, de zogenaamde TTF-future van beursbedrijf Intercontinental Exchange (ICE), jojoode aan het einde van de handelsdag rond de 300 euro. Zo werd 302 euro aangetikt, maar in het slotkwartier ging de prijs weer enkele euro's lager. Het gaat om de prijs voor levering in september.

Maandag was de gasprijs met 276,75 euro op het vorige record gesloten. Op 7 maart piekte de gasprijs op 345 euro per megawattuur tijdens de handel, maar diezelfde dag nog zakte ze tot 227 euro bij het slot van de handel.

Gazprom kondigde vorige week aan dat de Nord Stream-pijplijn eind deze maand weer drie dagen dichtgaat. Volgens het Russische staatsgasbedrijf is dat nodig vanwege onderhoud. Handelaren vrezen echter dat Moskou de nieuwe sluiting van Nord Stream aangrijpt om de gastoevoer naar Duitsland nog verder terug te draaien als vergelding voor de westerse sancties vanwege de Russische invasie in Oekraïne. De afgelopen maanden verlaagde Gazprom de gasstroom door deze belangrijke pijpleiding onder de Oostzee al tot een vijfde van de maximale capaciteit.

