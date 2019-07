De Europese topjobs zijn uitgedeeld aan een clubje West-Europese politici, en dat heeft zijn prijs, vreest de Leuvense Europaspecialist Steven Van Hecke. 'Alles wat uit Brussel komt, zullen de Oost-Europese leiders heel gemakkelijk kunnen wegzetten.'

Geen enkele van de boegbeelden of 'Spitzenkandidaten' van de grote partijen in het Europees Parlement heeft het gehaald als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, dé topjob in Europa. De christendemocraat Manfred Weber, de socialist Frans Timmerman en de liberaal Margrethe Vestager hebben het moeten afleggen tegen de relatief onbekende Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen, in een deal bedisseld door de Europese staats- en regeringsleiders.

...