De ministers van Financiën van de eurozone, bijeen in hun maandelijks eurogroep-overleg, stemmen in met het voorstel van de Europese Commissie om Kroatië te laten toetreden tot de eurozone.

Met het fiat van de eurogroep is opnieuw een stap gezet in de richting van de toetreding van Kroatië op 1 januari 2023. De Commissie gaf begin juni een aanbeveling in die zin omdat Kroatië volgens haar aan alle criteria voldoet. Zo heeft Zagreb de staatsschuld en het begrotingstekort onder controle en respecteert het ook alle voorwaarden inzake inflatie, een stabiele wisselkoers en langetermijnrente. Ook de Europese Centrale Bank sprak zich al uit voor de uitbreiding van de eurozone met Kroatië.

'Ik ben erg tevreden om aan te kondigen dat de eurogroep het ermee eens is dat Kroatië aan alle voorwaarden voldoet om de euro in te voeren', zegt eurogroep-voorzitter Paschal Donohoe woensdag. 'Dit is een cruciale stap voor Kroatië (...) en een sterk signaal voor Europese integratie.'

Morgen/vrijdag zullen de ministers van Financiën van alle 27 EU-landen formeel de toetreding van Kroatië goedkeuren. Op hun Europese top op 23 en 24 juni zullen ook de staatshoofden en regeringsleiders de uitbreiding van de eurozone bespreken, met Kroatië als 20ste lidstaat.

