De EU en het VK hebben eindelijk een handelsakkoord afgesloten, enkele dagen voor de deadline op 1 januari. Groot pijnpunt in de onderhandelingen was de visserijsector. In welke mate zouden vissers uit de EU hun toegang tot de Britse wateren behouden na nieuwjaar?

'Details hebben we nog niet,' zegt Emiel Brouckaert, directeur van de Rederscentrale, de beroepsfederatie van de Belgische visserij. 'De EU-vissers zouden een kwart van hun omzet in Britse wateren ter beschikking moeten stellen van het VK. In ruil mogen de EU-vissers nog vijf en een half jaar blijven vissen in Britse wateren', zegt hij.De verdeling van de afgesproken omzetvermindering over de Europese vissers is nog niet bekend, aldus Brouckaert. 'Let wel, het gaat om een kwart van de omzet. De resulterende vermindering van de vangstquota's kan een heel ander cijfer geven. Want per vissoort heb je een totaal andere prijs.'De Belgische vissers halen zowat de helft van hun jaarlijks omzet - of 80 miljoen euro - uit Britse wateren. Brouckaert is niet bepaald gelukkig met het visserijakkoord. 'Samen met onze EU-collega's hebben we er altijd naar gestreefd om na nieuwjaar zo dicht mogelijk bij het status quo te blijven. Nu moeten we een kwart van onze omzet inleveren, en zijn we slechts voor vijf en half jaar zeker van toegang tot de Britse wateren. Maar nu weten we tenminste waar we staan. Dat is het enige positieve aan deze zaak', klinkt het.Brouckaert wacht op verdere details. 'Die details zijn nooit naar buiten gekomen tijdens de onderhandelingen. De vissers zijn ook nooit gevraagd om hun visie over die details te geven. Alles werd binnenshuis gehouden.'