Econoom Ive Marx: 'Het minimumloon is het verkeerde debat'

Alain Mouton Redacteur bij Trends

De vakbonden willen een hoger minimumloon. De werkgevers willen dat enkel als de loonkosten verder dalen. "Een ergerlijke discussie", zegt de econoom Ive Marx. "Tal van kortingen maken dat een laag brutoloon een behoorlijk nettoloon is. Er moet een ander debat worden gevoerd: waarom is er in België zo weinig laagbetaalde arbeid?"

IVE MARX "Lager betaald werk maakt dat meer mensen een baan kunnen krijgen." © F. VERDICKT

58 euro bruto. Dat is het bedrag waarmee het minimumloon volgens de vakbonden de komende zes maanden moet stijgen. Dat komt neer op een toename met 3,5 procent, tot 1712 euro bruto. Het interprofessioneel akkoord 2019-2020, dat begin dit jaar werd afgesloten, voorzag in een stijging met 1,1 procent. Maar de socialistische vakbond weigerde de cao voor de minimumlonen te ondertekenen.

