ECB kondigt extra stimuli aan

De Europese Centrale Bank (ECB) handhaaft zoals verwacht het belangrijkste rentetarief. Daarmee blijft de de herfinancieringsrente.sinds maart 2016 op het historisch lage peil van 0 procent. Dat betekent dat banken gratis geld kunnen blijven lenen bij de centrale bank. De depositorente blijft op - 0,4 procent, waardoor banken geld toeleggen op de middelen die ze bij de ECB stallen.

Tot nu toe zei Europees ECB-voorzitter Mario Draghi dat de rentetarieven ten minste de hele zomer van 2019 ongemoeid blijven. Vandaag meldt de ECB dat de rente niet voor het einde van het jaar wordt verhoogd.

Vandaag kondigt de ECB ook extra leningen toe aan de banken. Dat programma, de zogenaamde TLTRO's, start in september 2019 en loopt tot maart 2021.

TLTRO's werden voor het eerst gelanceerd in juni 2014. De stimulusmaatregel moet liquiditeit doen vloeien naar de banksector nu de economische groei afkoelt en de inflatie zich nog niet in de buurt van het gewenste peil van net onder 2 procent zit. De leningen moeten ervoor zorgen dat de kredietvoorwaarden gunstig blijven.

Draghi licht later in de namiddag het monetaire beleid toe. Daarin worden ook bijgestelde prognoses voor de economische groei en inflatie in het eurogebied gemeld.