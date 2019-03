OESO verlaagt prognoses wereldeconomie

OESO, de organisatie die de grootste economieën vertegenwoordigt, gaat er nu van uit dat de groei van de wereldeconomie dit jaar uitkomt op 3,3 procent, terwijl ze een paar maanden geleden nog uitging van 3,5 procent. Voor 2020 wordt een wereldwijde economische groei van 3,4 procent verwacht. Dat is eveneens minder dan bij de eerdere raming in november, toen nog rekening werd gehouden met 3,7 procent groei.

De neerwaartse bijstelling is onder meer het gevolg van de groeivertraging in China, aanhoudende politieke onzekerheden en de handelsoorlogen.

Voor vrijwel alle belangrijke economische regio's is de OESO gematigder in zijn prognoses in vergelijking met eind vorig jaar, maar vooral in de eurozone werden de vooruitzichten fors naar beneden bijgesteld. Er wordt in dat verband verwezen naar de onzekerheid rond de brexit en naar de kwetsbaarheid van de Italiaanse economie.

Voor dit jaar werd de groeiprognose voor de eurozone met 0,8 procent verlaagd, tot nog slechts 1 procent groei.Voor 2020 mikt de OESO op 1,2 procent groei in de eurozone. Met name landen als Duitsland (-0,9 procent) en Italië (-1,1 procent) zien hun groei fors terugvallen. Italië belandt volgens de OESO zelfs in een recessie. Zowel Duitsland als Italië is sterk afhankelijk van export. Voor België worden geen afzonderlijke prognoses gepubliceerd.