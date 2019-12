De Europese Centrale Bank (ECB) houdt ook onder het voorzitterschap van Christine Lagarde het rentebeleid onveranderd, blijkt donderdag bij het maandelijkse rentebesluit.

De herfinancieringsrente blijft als vanouds op 0 procent staan, waardoor banken gratis geld kunnen blijven lenen bij de ECB. Ook de depositorente op -0,5 procent blijft onveranderd. Op die manier moeten banken betalen op de cash die ze bij de ECB stallen. En tot slot houdt ook de beslissing om elke maand voor 20 miljard euro aan obligaties - de QE - te kopen, stand. Het komt niet als een verrassing dat er niet geraakt wordt aan de lopende stimuleringsmaatregelen van de centrale bank.

Het is wel uitkijken naar de persconferentie van Lagarde, om 14.30 uur in Frankfurt, waar de nieuwe ECB-voorzitter een toelichting geeft bij het rentebesluit.

Volgens analisten volgt er een mogelijke herziening van de doelstellingen door de ECB, voor het eerst in zestien jaar. De inflatie in de eurozone schommelt in 2019 rond de 1,2 procent, terwijl de ECB streeft naar een inflatie van net onder de 2 procent. Lagarde zal er ook de jongste macro-economische vooruitzichten (tot 2022) bekendmaken.

De Française heeft vorige maand het voorzitterschap overgenomen van Mario Draghi.