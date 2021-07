De Europese Centrale Bank (ECB) houdt de rentevoeten onveranderd op een historisch laag peil. Ook het omvangrijk stimulusprogramma blijft voorlopig ongewijzigd. Dat werd donderdag beslist door de gouverneurs van de centrale bank.

Het stimulusprogramma, waarbij de ECB maandelijks voor 20 miljard obligaties opkoopt, blijft voorlopig ongewijzigd. Het programma blijft al zeker tot einde maart 2022 lopen en, in elk geval, zolang als dat nodig is, klinkt het.

De ECB schuift intussen een nieuw inflatiedoel naar voren van 2 procent en zal de rente pas verhogen als die doelstelling 'duurzaam' wordt gehaald, blijkt donderdag. De ECB zal ook een inflatie van iets meer dan 2 procent toelaten als die nodig is om te voorkomen dat de inflatie op te lage niveaus verankerd raakt. Hiermee lijkt de politiek van goedkoop geld dus voor langere termijn verzekerd.

De rentevoeten blijven onveranderd op een historisch laag peil. De belangrijkste beleidsrente blijft daarmee op 0 procent staan. Banken die over te veel cash beschikken en geld willen stallen bij de ECB, moeten daarvoor zelfs een strafrente van 0,5 procent betalen.

Door massaal obligaties aan te kopen, blijft de rente hierop laag. Dat is vooral voor overheden van belang, die door de coronacrisis hun schulden fors zagen oplopen

In een toelichting bij het monetaire beleid zei voorzitter Lagarde donderdag dat de eurozone op schema ligt wat betreft de groei in het derde kwartaal, en dat ondanks bevoorradingsproblemen in een aantal sleutelsectoren. Normaal zou de economie begin volgend jaar weer op het niveau van voor de coronacrisis moeten komen.

Maar de ECB-voorzitter waarschuwde wel dat de deltavariant nog roet in het eten kan gooien. In september komt de ECB met nieuwe vooruitzichten. Lagarde wilde daar donderdag niet op vooruitlopen.

