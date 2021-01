Een centrumfiguur die zich goed bewust is van het belang van Duitsland als exportreus. Zo omschrijft hoogleraar Duitse geschiedenis Dirk Rochtus (KU Leuven, Campus Antwerpen) de nieuwe CDU-voorzitter Armin Laschet. Dat hij in de herfst Angela Merkel opvolgt, is echter niet zeker.

Zit de nieuwe CDU-voorzitter Armin Laschet sociaaleconomisch op dezelfde lijn als bondskanselier Angela Merkel?

DIRK ROCHTUS. "Laschet wil geen breuk met de koers van Merkel, maar hij is geen kloon van de kanselier. Hij pleit voor een betere dialoog met Rusland. Laschet is bezorgd om het klimaat en al is hij een centrumfiguur, hij legt toch veel liberale en ondernemingsvriendelijke accenten. In Noordrijn-Westfalen regeert Laschet als minister-president met de liberale FDP. Zijn contacten met de bedrijfswereld zijn hecht. Laschet belooft hen minder bureaucratie en een verlaging van de vennootschapsbelasting. Hij beseft het belang van Duitsland als exportland. Noordrijn-Westfalen is economisch sterk verbonden met Nederland en België, en weegt zwaar met zijn 17 miljoen inwoners." ROCHTUS. "Hij volgt daar Merkel volledig, al zit de auto-industrie vooral in de deelstaten Beieren en Baden-Württemberg. In Noordrijn-Westfalen heb je veel toeleveranciers aan die sector. Laschet steunt de trend naar digitalisering, duurzaamheid en vergroening van de bedrijven, maar hij heeft ook oog voor de oude Duitse industrie. Het beleid mag niet ten koste van traditionele sectoren gaan zoals metaal en chemie." ROCHTUS. "Dat is niet zeker. Er zijn hinderpalen. Zo loopt Laschet in de peilingen achter op de populaire Beierse minister-president Markus Söder van de zusterpartij CSU. Het is afwachten tot maart en april eer de kanselierskandidaat van de CDU/CSU bekend is. Het kan dat Söder en zijn conservatieve CSU het spel hard spelen en de eer laten aan Laschet, maar in een coalitie zwaar willen wegen. "De CDU/CSU staat in de peilingen los op kop met 37 procent. Dat ziet er goed uit, maar de keuze van de kanselierskandidaat kan het resultaat toch nog sterk beïnvloeden. Velen vinden Söder de ideale man om stemmen terug te winnen van de rechts-radicale AfD. Als Merkel-figuur staat Laschet daar zwak." ROCHTUS. "De Duitse groenen zijn pragmatisch als ze meeregeren in de deelstaten. Ze gelden als goede bestuurders met oog voor het bedrijfsleven. Federaal nemen ze nog altijd radicale standpunten over het klimaat in. Met 20 procent doen ze het in de peilingen goed. CDU/CSU plus de groenen zullen een meerderheid halen. De liberale FDP kan nog een rol spelen, maar flirt opnieuw met de kiesdrempel. Haalt de partij die, dan kan ze zich bij de coalitie voegen als een wachtpost die vermijdt dat het beleid te veel naar links afbuigt."